نائب أمير نجران يلتقي بمدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقه نجران ، في مكتب سموه بديوان الإماره اليوم ، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقه الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري ، يرافقه عدداً من منسوبي الفرع .

وقدم الأسمري لسموه شرحاً عن سير العمل في فرع الرئاسة بالمنطقة ، والفروع التابعة لها في المحافظات.

وأشاد سموه بالجهود التي يقدمها فرع الرئاسة في المنطقة ، ودوره الريادي في خدمة المجتمع ، وما يقدمه من أعمال خيّرة.