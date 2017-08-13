 نائب أمير نجران يلتقي بمدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير نجران يلتقي بمدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة السواحه يطلع على مبادرات تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أمانة الاحساء .. ضبط مسلخ ” عشوائي ” في الهفوف   مغرد منشق عن حزب الله الإرهابي يشيد بدعم المملكة للبنان عصابة سرقة السيارات في وضع التشغيل في قبضة شرطة منطقة جازان أمير منطقة مكة المكرمة يوجه أمانة محافظة الطائف بالتحقيق في ماتم تداوله عن قطع الأشجار بأحد الطرقات الرئيسية ماذا قالت المؤسسات الدولية عن إصلاحات الاقتصاد السعودي؟ المالية تبدأ اليوم بصرف البدلات بأثر رجعي لكل الجهات التي أرسلت المسيرات المالية لموظفيها أمير منطقة مكة المكرمة يستعرض استعدادات شركات المطاحن لموسم الحج الحالي “العمل” يطلق نظام الأداء الإلكتروني لمنسوبيها لرفع جودة وإنتاجية الموظف وتطوير قدراته الخدمة المدنية تبدأ في استقبال 804 متقدمين لاستكمال إجراءات ترشيحهم على الوظائف الصحية الكويت: القبض على المحكوم الـ 13 ضمن “خلية العبدلي”

نائب أمير نجران يلتقي بمدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي بمدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقه نجران ، في مكتب سموه بديوان الإماره اليوم ، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقه الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري ، يرافقه عدداً من منسوبي الفرع .
وقدم الأسمري لسموه شرحاً عن سير العمل في فرع الرئاسة بالمنطقة ، والفروع التابعة لها في المحافظات.
وأشاد سموه بالجهود التي يقدمها فرع الرئاسة في المنطقة ، ودوره الريادي في خدمة المجتمع ، وما يقدمه من أعمال خيّرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>