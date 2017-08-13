الشؤون الإسلامية تختتم دورة العادات السبع للنجاح بمشاركة أكثر من “30” موظفاً

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، دورة (العادات السبع للنجاح) والتي عُقدت في فندق الهوليدي إن الميدان ، بالتعاون مع مركز سبل للتدريب والاستشارات.

وقد قدم الدورة ــ التي استمرت خمسة أيام ـــ المدرب عبدالله هادي وحضرها مجموعة من منسوبي الوزارة ، حيث بدأت يوم الأحد الماضي ،ركزت محاور الدورة على العادات السبع للنجاح ، منها كن مبادر، وإبدأ والمنال في ذهنك ، وإبدأ بالأهم قبل المهم ، وتفكير المنفعة للجميع ، وحاول أن تفهم أولاً ، والتكاتف ، واشحذ المنشار.

وأوضح سعادة مساعد المشرف العام للإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة منصور بن صالح المنقور أن الدورة تأتي استمراراً للخطط والبرامج التي تنظمها الوزارة والهادفة الى إكساب منسوبيها مزيداً من المهارات والمعارف الجديدة والتي تفيدهم في تقويم الشخصية والأخلاق .

وأشار المنقور إلى أن الدورة تهدف تزويد المشاركين وتعريفهم بالمعنى الحقيقي للنجاح وبأهم أسرار وخطوات النجاح والتفوق في الحياة وكيفية اكتشافها وتطبيقها واقعا في حياتهم ، ومساعدتهم على النجاح والإبداع والإيجابية ، ومعرفة الفرق بين الهدف والأمنية

وفي ختام الدورة سلم مساعد مدير عام الموارد البشرية الأستاذ منصور المنقور الشهادات للحاضرين والمشاركين في الدورة، كما ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .