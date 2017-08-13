 عميد الكلية التقنية بنجران يتابع سير عملية القبول والتسجيل بالكلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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عميد الكلية التقنية بنجران يتابع سير عملية القبول والتسجيل بالكلية

عميد الكلية التقنية بنجران يتابع سير عملية القبول والتسجيل بالكلية
المناطق - نجران

تابع عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري وبرفقته مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق سير عملية القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول من اليوم الأول، وقد حرصوا على توفير الجو الملائم للمرشحين لضمان إنهاء إجراءات القبول بكل يسر وسهولة .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الكلية ستواصل عملية الفرز واستقبال طلبات المتقدمين في قائمة الاحتياط بعد استبعاد المتخلفين عن الحضور، ومن لم تنطبق عليهم الشروط، وكذلك المنسحبين بعد القبول النهائي وحتى اكتمال المقاعد المتاحة لجميع التخصصات المتوفرة بالكلية .

وأثنى عميد الكلية على حسن سلوك المرشحين من خلال التزامهم بالتعليمات الخاصة بالقبول كما قدم الشكر للجان القبول والتسجيل بالكلية  مثمناً الجهود التي تبذلها من حسن التنظيم والاستعداد المبكر لاستقبال المرشحين مما ساهم في انجاز إجراءات القبول بكل يسر وسهولة.

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