شرطة الرياض توقف العمالة التي قامت بصيد الأسماك من أحد المواقع الملوثة بمياه الصرف الصحي بالحاير

أطاحت شرطة منطقة الرياض بأربعة وافدين من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، بعد قيامهم بصيد الأسماك من أحد المواقع الملوثة بمياه الصرف الصحي بالحاير ، وزعم مواطن قام برصد الواقعة أنهم يبيعونها لأحد المطاعم بمحافظة الدلم.

وأوضح الناطق الإعلامي للشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان بأنه فور انتشار مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن والذي رصد عملية صيد السمك من مياه الصرف الصحي قامت الجهات المختصة بشرطة المنطقة بالعمل على تحديد هويتهم وضبطهم.

وأكد أنه خلال التحقيقات أنكروا ما نٌسب إليهم لافتين إلى أن ما قاموا باصطياده كان بقصد الاستهلاك الشخصي.

وأبان أنه جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص وإشعار أمانة منطقة الرياض، وإحالة أوراقهم لفرع النيابة العامة لإكمال اللازم نظاماً