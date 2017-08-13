الأمير سعود بن نايف يشدد على استخدام أحدث الوسائل في توعية المجتمع بخطورة الدراجات ذات الأربع عجلات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، وعددٌ من المسؤولين الحكوميين من الجهات المشاركة في مبادرة “ترفيه آمن”.

واطلع سموه على عرضٍ مرئي يبين مراحل المبادرة، وما تهدف إليه، وخطر الدراجات النارية ذات الأربع عجلات التي تنتشر بشكل عشوائي في أماكن التنزه المختلفة، مشيداً سموه بفكرة المبادرة وأهميتها، مؤكداً يحفظه الله العمل على بحث سبل توفير ترفيه آمن لأهالي المنطقة وزائريها والسائحين، والحد من الممارسات الترفيهية الخاطئة التي لا تلتزم بوسائل السلامة ويكون ضررها جسيم، وأن مثل هذه المبادرات ستساهم بمشيئة الله في الحفاظ على الأرواح وتلافي الإصابات، منوهاً سموه بضرورة توعية المجتمع بالالتزام بتعليمات السلامة بأحدث الوسائل وبرسائل مختلفة تناسب كل الفئات من الآباء والمسؤولين إلى الأبناء والمستخدمين وكذلك مقدمي الخدمة، وصولاً إلى إيجاد بيئة ترفيه آمنة، متمنياً سموه للجميع السلامة من كل شر.

من جهته أعرب معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن شكره وتقديره باسمه وباسم شركاء المبادرة لسمو أمير المنطقة الشرقية الذي لا يدخر جهداً لدعم المبادرات التي تخدم المجتمع، وتساهم في رفع مستوى السلامة والأمن، مثمناً لسموه دعمه الدائم ولشركاء المبادرة، والتي ستجد صداها في المجتمع بإذن الله.

حضر الاجتماع مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني، ومدير الدفاع المدني بالإنابة العميد راشد المري، ومدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري، وأمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام الملا، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنمية المهندس مشعل العقيل، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، ومدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ضيف الله العتيبي، ومدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والجودة والمقاييس الدكتور طامس الحمادي، ووكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي.