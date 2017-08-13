 طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تعبر آلاف الأميال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تعبر آلاف الأميال

طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تعبر آلاف الأميال
واس - الرياض

وصلت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قطعت مسافة تسع آلاف ميل، وذلك للمشاركة في تمرين العلمين الأخضر والأحمر لعام 2017م للمرة السادسة على التوالي، حيث عبرت الطائرات الأجواء بمهارة وقدرة عالية بقيادة ضباط طيارين نظراً لما تلقوه من تدريبات عالية والمشاركة في معارك حقيقية .
وكانت الرحلة مليئة بالتحديات بسبب مرورها بعدة مراحل وسط تقلبات جوية صعبة إلا أن مهارة الطياريين والطواقم الفنية المساندة أسهمت في نجاح العبور .
واوضح الملازم أول الطيار ماهر بن جزيان أن الإستعدادات كانت على أكمل وجه، مشيرا إلى أن التفوق على التحديات والصعوبات بقدرة ومهارة عالية .
من جانبه أفاد الملازم أول الطيار جارالله المزيني أن الوصول بطائرات سعودية مقاتلة وطائرات تزود بالوقود بطاقم سعودي سبقها تجهيزات وإعداد مسبق لهذا التمرين مما أسهم في إنجاز المهمة وتجاوز المراحل بنجاح، مبينا أن قطع 9 آلاف ميل على طائرات مقاتلة يتطلب التركيز من الطيار طوال المدة .

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