 نجما الكرة السعودية ياسر القحطاني والسهلاوي في الحد الجنوبي مع المرابطين بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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نجما الكرة السعودية ياسر القحطاني والسهلاوي في الحد الجنوبي مع المرابطين بجازان

نجما الكرة السعودية ياسر القحطاني والسهلاوي في الحد الجنوبي مع المرابطين بجازان
المناطق - جازان

وقف اللاعبان الدوليان النجمان ياسر القحطاني ومحمد السهلاوي ، بالزي الرسمي مع ابطال القوات المسلحة بالحد الجنوبي في ميادين العز والشرف في قطاع جازان اليوم وذلك لتقديم الدعم والمساندة المعنوية للجنود المرابطين في مهامهم ضد ميلشيات الحوثيين والمخلوع صالح.
ولقيت الزيارة ترحيبا كبيرا من الجميع من كافة القيادات والجنود المرابطين مرحبين بمشاركة النجمين معهما والوقوف صفا واحدا ضد من يحاول المساس بتراب هذا الوطن الطاهر.
وأكد النجم ياسر القحطاني ان معنويات الجنود مرتفعة جدا وتأتي هذه الزيارة كأقل وأجب يشاركان به مع هؤلاء الأبطال الذين قدموا ارواحهم وأنفسهم فداء للدين والوطن.
فيما عبر اللاعب محمد السهلاوي عن سعادته البالغة بمشاركة اخوانه الجنود الأبطال في الذود عن حدود الوطن.
مبينا ان هذا واجب وطني يحثهم على الحضور في هذا الجزء الغالي لتقديم كل الدعم لهؤلاء الأبطال سائلا الله أن ينصر الدين والوطن ويحميه من كيد الأعداء.

 

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