في اختتام البرانمج الإثرائي بجامعة الفهد د. الحمود:إشادات بالتميز الكمي والنوعي لبرنامج هذا العام

رعى وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن سعد الحمود معرض وحفل اختتام البرنامج الإثرائي الصيفي للموهوبين الذي استضافته الجامعة خلال الفترة من 29 شوال إلى 20 ذو القعدة.

حضر الحفل عدد من مسؤولي الجامعة وأولياء أمور الطلاب الموهوبين وتم خلال الحفل تكريم الطلاب المتميزين كما كرم د. الحمود الأساتذة والمنظمين للملتقي الذي ضم هذا العام رقما قياسيا من الطلاب حيث وصل عدد الطلاب المشاركين في البرنامج إلى 160 طالباً قدموا من مختلف مناطق المملكة إلى البرنامج الذي تنظمه الجامعة سنويا بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ويضم مجموعة مختارة من الطلاب المتميزين دراسياً في المرحلة الثانوية.

وأشاد د. الحمود ببرنامج هذا العام، وقال إن نوعية الطلاب وجودة البرامج المعدة لهم وجهود الأساتذة المشرفين جعل برنامج هذا العام متميزا لافتا إلى تلقيه إشاداتبالبرنامج من مسؤولي مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ومن شخصيات اعتبارية ما يؤكد تميز إدارة الجامعة لهذا البرنامج.

من جانبه ذكر المشرف على البرنامج د. وائل فلاته أن المشاريع المعروضة هي ثمرة جهد متواصل وعمل دؤوب استمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة مليئة بالفائدة والمتعة والتعلم والانجاز

وأضاف “استقبلنا في هذا الملتقى أكثر من مئة وستين طالبا من المرحلة الثانوية تم توزيعهم على ست ورش علمية: الفيزياء، الكيمياء، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية, التشفير، والتصميم الهندسي، إضافة الى البرنامج البحثي و الأندية والمشاريع العلمية”.

ويهدف البرنامج إلى إثراء الطلاب في مجالات العلوم والهندسة التي تساعدهم على تنفيذ أفكارهم، التعرف على مهارات وأساليب التفكير المتعددة وممارستها بشكل علمي وعملي، التدريب على منهجية البحث العلمي، خوض تجربة البحث العلمي في مناخ أكاديمي محفز على التفكير الإبداعي، تدريب الطالب على كيفية العمل الجماعي ضمن فريق العمل، بناء الوسائل الذاتية لاكتشاف قدرات الطلاب المشاركين وتنمية مواهبهم، وإكساب الطالب مجموعة من المهارات الاجتماعية والأكاديمية من خلال البرنامج المهاري.

ويتم اختيار مجموعة من الطلاب لكل وحدة إثرائية، ويراعى في الاختيار رغبات الطلاب قدر الإمكان. ويشرف على كل وحدة إثرائية باحثون متخصصون في مجال الوحدة، ويتم خلالها إثراء مهارات الطلاب في المجالات المناسبة لهم، ويتم استخدام معامل الجامعة بهدف وضع الطالب في بيئة علمية بحتة أساسها تحويل المفهوم النظري إلى تطبيق عملي داخل المعمل وخارجه، كما يتضمن المحور العلمي ورشاً في مجالات الكهرباء والفيزياء والكيمياء والتصميم الهندسي.

ويشتمل البرنامج أيضاً على الأنشطة العلمية التي تقوم فكرتها على تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة وطرحها بشكل جذاب، حيث يقوم الطلاب بمحاكاتها وتحويلها إلى تطبيق عملي على أرض الواقع. وينفذ الطلاب عدداً من الأنشطة العلمية خلال البرنامج.

ويعد محور المهارات أحد المحاور الرئيسية في البرنامج ويهدف إلى إكساب الطالب مجموعة من المهارات الشخصية المهمة. ويتم ذلك عن طريق بعض الدورات المهارية، كما يتم تعزيز بعض المهارات عن طريق الممارسة العملية في مشاريع الأسر والأنشطة العلمية مثل مهارة التواصل، العصف الذهني، إدارة الوقت، العمل الجماعي.

أما البرنامج الاجتماعي فيهدف إلى تعزيز الجانب الاجتماعي لدى الطلاب عن طريق بعض المحاضرات، كما يهدف إلى الكشف عن الميول والمواهب الكامنة لدى الطلاب من خلال اللقاءات والمسابقات المختلفة والزيارات العلمية لمرافق الجامعة ومعالم المنطقة الشرقية.

ويشرف على البرنامج د. وائل فلاتة -قسم الهندسة الميكانيكية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يمثلون مختلف التخصصات، وقد تم اختيارهم بعناية فائقة لجودة أدائهم وتأثيرهم الإيجابي على الطلاب، ومن بينهم د. عبدالرحمن البيطار، د. طارق شلطامي، د. أحمد فتحي سالم، د. أحمد عبدالفتاح، د. أشرف محمود، د. عثمان بارودي، د. محمد الزعبي، الأستاذ رياض عشميل، مشيرا إلى أنهم رسموا وخططوا البرنامج وفق معايير علمية واجتماعية ومهارية عالية. ويساند الهيئة الإشرافية مجموعة من طلاب الجامعة يقدمون الدعم للمشرفين الأكاديميين في القيام بتنفيذ أنشطة البرنامج