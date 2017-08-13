أمير الباحة يستقبل مشائخ محافظة العقيق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بمقر محافظة العقيق اليوم ، مشائخ القبائل بالمحافظة.

وألقى محافظ العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم خلال الاستقبال كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة لزيارته المحافظة ، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الاطلاع على التنمية التي تحظى بها محافظات ومراكز المنطقة, وتعد امتدادا لاهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها ورعايتها لهم بجميع المجالات ، ونوه محافظ العقيق بما تلقاه المحافظة من متابعة واهتمام من سمو امير الباحة وحرصه على الالتقاء بالمشايخ وتلمس احتياجات المواطنين والتى تعكس الرعاية الكريمة من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله .

بعد ذلك ألقيت كلمة مشائخ القبائل ألقاها نيابة عنهم الشيخ محمد بن سعد شباب الغامدي عضو مجلس منطقة الباحة , استعرض فيها التنمية التي تشهدها المحافظة, إلى جانب أبرز الأماكن السياحية التي تنفرد بها وما تحضى به من متابعة واهتمام من سمو امير المنطقة في ظل الراعي الكريمة من القيادة الرشيده أيدها الله مقدما شكره وتقديره لسمو امير منطقة الباحة على زيارته والتى تعكس مدى التلاحم الكبير بين القيادة والشعب داعيا الله بان يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة .

وقد تضمن الحفل قصيدة شعرية ألقاها بخيت الرفاعي.

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية باسم مشائخ قبائل العقيق، كما تسلم سموه هدية من محافظ العقيق.

بعد ذلك شرف سموه مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن حسام بن سعود، ونائب مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد بن عويض الوذيناني، ومدير مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومساعد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالامارة عبدالله بن علي حسن وعدد من المسؤولين .