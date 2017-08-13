 نائب أمير الجوف يطلع على مشاريع الإسكان بمدن المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب أمير الجوف يطلع على مشاريع الإسكان بمدن المنطقة

نائب أمير الجوف يطلع على مشاريع الإسكان بمدن المنطقة
واس - سكاكا

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف على العرض الذي قدمه مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري يتضمن المشاريع التي تنفيذها الوزارة بمدن المنطقة .
كما اطلع سموه على سير العمل بفرع الوزارة وآلية توزيع المنتجات السكنية التي أعلنتها الوزارة وشملت منتج الوحدة السكنية والأرض ومنتج القرض، حيث بلغت عدد الوحدات السكنية بمشروع السليمانية بمدينة سكاكا 294 وحدة سكنية و 70 قطعة أرض مطورة ، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية في مشروع الإسكان غرب بترومين بمدينة سكاكا 241 وحدة سكنية و 271 قطعة أرض مطورة ، وشمل مشروع الوزارة في محافظة القريات 255 وحدة سكنية .
كما اطلع سموه على مبادرات وبرامج وزارة الإسكان ومنها التطوير العقاري وبرنامج إيجار وبناء المساكن واتحاد الملاك .
ووجه سمو نائب أمير الجوف بسرعة إنهاء المنتجات السكنية التي أعلنتها الوزارة للمواطنين في سكاكا ومحافظة القريات ودومة الجندل وطبرجل لكي يستفيد منها المواطنين ، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها مع الجهات المختصة .

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