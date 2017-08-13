 في اطار الوقوف على الاستعدادات النهائية لقيادة قوات امن الحج .. الحربي يترأس عدد من الاجتماعات التنظيميه بعدد من قيادات قوات امن الحج  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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في اطار الوقوف على الاستعدادات النهائية لقيادة قوات امن الحج .. الحربي يترأس عدد من الاجتماعات التنظيميه بعدد من قيادات قوات امن الحج 

في اطار الوقوف على الاستعدادات النهائية لقيادة قوات امن الحج .. الحربي يترأس عدد من الاجتماعات التنظيميه بعدد من قيادات قوات امن الحج 
المناطق - مكة

في اطار الوقوف على الاستعدادات النهائية لقيادة قوات امن الحج التي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظة الله-  ترأس معالى الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي قائد قوات أمن الحج اليوم الاحد 21/11/1438 هـ عدد من الاجتماعات التنظيميه بعدد من قيادات قوات امن الحج  وذلك بمقر الامن العام بمشعر منى حيث كان الاجتماع الاول مخصص لمركز القيادة والسيطرة لامن الحج بحضوراللواء عبدالله بن حسن الزهراني قائد مركز القيادة والسيطرة لامن الحج وعدد من القادة التنفيذيين بالمركز وقد جرى خلال الاجتماع استعراض مجمل الاستعداد والتنفيذ وفقا للخطط التي تم اعدادها كما قدم اللواء الزهراني تفصيلا عن ابرز الاضافات التي يعمل المركز على تفعيلها في حج هذا العام ، بعد اضافة عدد من الكاميرات والانظمة التقنية التي تعود بالفائدة على تنفيذ الخطط الامنية والمرورية والتنظيمية بعد تجربتها ونجاحها . كما كان الاجتماع الثاني الذي عقده معاليه خاص بتنظيمات خطط المشاة وادارة الحشود وادارة حركة المرور في المشاعر المفدسه خلال موسم الحج حيث قدم القاده التنفذيين المعنيين بالامر عرضاً  لماسيتم تطبيقه على ارض الواقع  ثم جرى مناقشة عدد من الجوانب الخاصة بتنظيم المشاة واهمية رفع وتيرة الاداء والتنسيق وتكامل الجهود مع الجهات الخدميه الأخرى .

 

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