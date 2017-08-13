 تعليم الباحة يدعو (47) مرشحا ومرشحة لوظائف الحراسة لمراجعة الإدارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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تعليم الباحة يدعو (47) مرشحا ومرشحة لوظائف الحراسة لمراجعة الإدارة

تعليم الباحة يدعو (47) مرشحا ومرشحة لوظائف الحراسة لمراجعة الإدارة
المناطق - الباحة

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة المرشحين والمرشحات لوظائف حراس المدارس والبالغ عددهم 47 مرشحًا ومرشحة، والذين يمثلون الدفعة الثانية من أصل110 مقعدًا تم الإعلان عنها سابقًا خصصت لتعليم المنطقة لمراجعة الإدارة.
وأكدت الإدارة على جميع المرشحين للوظائف سرعة مراجعة إدارة الموارد البشرية لاستكمال مسوغات التعيين، اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 22/ 11/ 1438هـ، تمهيداً لإصدار قرار تعيينهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد 21 / 11 / 1438 هـ المدير العام للتعليم بالإنابة الأستاذ عمر هجاد عمر الغامدي بأعضاء برؤساء لجنة توظيف حراسات المدارس بمكتبه والتي تضم مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ علي عواض الغامدي ومدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ علي صالح الغامدي
وأكد الأستاذ عمر هجاد على أعضاء اللجنة بسرعة إنهاء مسوغات تعيين المشرحين والمرشحات لتمكينهم من سرعة مباشرتهم في المدارس المحددة على أن يكون ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالباحة بهذه الدفعة قد استوفت الوظائف المخصصة لها من مقام الوزارة، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لإنجاز جميع الأعمال وتسخير جميع الامكانات في سبيل توفير بيئة تربوية محفزة على العمل الجاد منذ انطلاق العام الدراسي الجديد

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