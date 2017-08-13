 “المندق” تعقد الورشة الاولى للمدرجات الزراعية بحضور خبراء الزراعة بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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“المندق” تعقد الورشة الاولى للمدرجات الزراعية بحضور خبراء الزراعة بالمملكة

“المندق” تعقد الورشة الاولى للمدرجات الزراعية بحضور خبراء الزراعة بالمملكة
المناطق - الباحة

برعاية صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة تنطلق الورشة الزراعية وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم غد الاثنين بقصر ابن عايد للاحتفالات .
من جهته أوضح محافظ المندق صالح بن محمد القلطي أن هذه الورشة الزراعية تحضى برعاية واهتمام سمو امير منطقة الباحة الذي يحرص على اقامة وتنظيم مثل هذه البرامج والفعاليات التي تسهم في خدمة إنسان المنطقة ومحافظاتها .
واضاف القلطي أن هذا البرنامج يأتي بمبادرة من وزارة البيئة والمياة والزراعة والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي بالتعاون مع فرع الزراعة بالمندق وجامعة الباحة ممثلة في كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمندق ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة والجمعيات التعاونية المتخصصة بالمنطقة .. مضيفا أن الورشة تم التنسيق لها منذ وقت مبكّر بالتشاور مع الدكتور ابراهيم عارف مستشار وزارة البيئة والمياة والزراعة اثناء استضافته في محافظة المندق في وقت سابق حيث تقرر لها أن تكون تحت عنوان “تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياة الأمطار بمحافظة المندق” .
وأردف القلطي : أن الورشة سيشارك بها عدد من المختصين من اساتذة الجامعات والخبراء في هذا المجال وستكون هناك محاور لهذه الورشة اولها (مبادرة تأهيل وتطوير المدرجات الزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي) و (الخطوات التنفيذية لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار ) و (دور المجتمع المحلي وتأهيل المدرجات الزراعية) و (دور الإرشاد الزراعي في التخطيط والتنفيذ لتحويل المدرجات الزراعية للإنتاج العضوي) .
وألمح القلطي ايضا إلى أن الورشة ستخرج بعدد من التوصيات والمخرجات والتي سترفع لمقام إمارة المنطقة حتى نستطيع تنفيذ تلك التوصيات بما يخدم المجتمع عموما .
واختتم القلطي حديثه مقدما الدعوة لكافة المهتمين بالشأن الزراعي من أبناء منطقة الباحة لحضور فعاليات الورشة التي ستكون محملة بعدد من الأفكار والرؤى التي تصب في خدمة المنطقة إنسانا ومكانا .

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