 مسؤول في الجيش اليمني يثمن دور قوات التحالف العربي في تدريب قوات ‏مكافحة الإرهاب ببلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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مسؤول في الجيش اليمني يثمن دور قوات التحالف العربي في تدريب قوات ‏مكافحة الإرهاب ببلاده

مسؤول في الجيش اليمني يثمن دور قوات التحالف العربي في تدريب قوات ‏مكافحة الإرهاب ببلاده
واس - عدن

ثمن مسوؤل رفيع في الجيش اليمني، دور قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على ‏جهودهم المبذولة في تدريب دفعة جديدة من قوات مكافحة الإرهاب في بلاده.‏
وأكد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس أن الدفعة الجديدة من قوات ‏مكافحة الإرهاب ستكون على أتم الاستعداد لتنفيذ ما أوكل إليها من مهام، طبقا لما نشره موقع ‏‏/26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.‏
وأشار اللواء طميس، خلال حفل تخرج الدفعة الجديدة، إلى أن المنطقة العسكرية الأولى ومقر ‏قيادتها المركزية مدينة سيئون في حضرموت، ستبقى صمام أمان لتنفيذ كل ما ‏تتخذه القيادة من قرارات وستعمل للحفاظ على الأمن والاستقرار بمديريات صحراء ووادي ‏حضرموت بشكل خاص ومحافظة حضرموت واليمن بشكل عام.‏

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