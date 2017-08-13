 “أمن الطائف” يباشر أعماله بمراكز الضبط الأمني لموسم الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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“أمن الطائف” يباشر أعماله بمراكز الضبط الأمني لموسم الحج

“أمن الطائف” يباشر أعماله بمراكز الضبط الأمني لموسم الحج
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

استكملت شرطة محافظة الطائف، استعداداتها  بمراكز الضبط الأمني لاستقبال حجاج ‏بيت الله الحرام، على طريق “مكة المكرمة، الطائف” عبر نقاط الفرز التفتيش مروراً بمواقيت الإحرام بالهدا والسيل وصولاً إلى مداخل العاصمة المقدسة، للتأكد من سلامة ونظامية حملات الحج لهذا العام 1438هـ.

وبدأت “شرطة الطائف” يوم أمس السبت، مباشرة مهام أعمالها الميدانية بمراكز الضبط الأمنية “البهيتة، وعشيرة، والسيل الصغير، والهدا، والخالدية، والمحمدية، والمواقيت”، في ظل الاستعدادات الكاملة على مدار الـ 24 ساعة لمراقبة الطرق السريعة والبرية المؤدية إلى مكة المكرمة بالدوريات الرسمية والسرية بالإضافة إلى نقاط الفرز والتفتيش التي شهدت الدعم الكبير من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة.

ويقوم رجال “الأمن العام” بتنفيذ الخطط الميدانية الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء فريضة الحج في يسر وراحة وطمأنينة، تنفيذاً لتوجيهات الصادرة من ولاة الأمر وبمتابعة وإشراف مستمر من قبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وفي الوقت ذاته، حث قائد المركز الأمني بالبهيتة العميد مطلق بن سعود العتيبي، زملاءة الضباط والأفراد بالمراكز الأمنية المكلفة بمهمة الحج على الجدّ والاجتهاد والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين لأنظمة الحج. والتأكد من وجود تصريح حج للراغبين في أداء الفريضة.

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