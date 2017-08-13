يستفيد منها الهلال بطل النسخة الأخيرة من دوري جميل .. “السعودية”تستهل رعايتها لمسابقات الكرة للموسم الثاني بخدمة “البيرق”

تدشن الخطوط السعودية مساء يوم غدٍ الإثنين الموافق 14 أغسطس 2017م ، ثاني مواسم رعايتها لمسابقات الكرة السعودية والمنتخب الوطني من خلال شراكتها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ، وذلك بتفعيل خدمة “البيرق” لبطل دوري جميل السعودي للمحترفين للموسم الرياضي المنصرم 2016/2017م نادي الهلال والتي تمكنه من التنقل جواً عبر صالات طيران السعودية الخاص طوال مشواره في الدوري للموسم الرياضي الجاري .

وستنطلق أولى رحلات الهلال عبر طائرة “البيرق” من طراز إيرباص (A319) بالرقم (SV7455) مساء يوم غدٍ الإثنين عند الساعة (21:00 ) متوجهة لمطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم في رحلة مدتها ساعة لملاقاة نادي التعاون في الجولة الثانية من مسابقات دوري جميل للمحترفين 2017م ، حيث سيقيم الناقل الوطني بهذه المناسبة حفلاً مبسطاً في قاعة الطيران الخاص بالرياض .

وكان طيران “البيرق” قد حلق بفريق النادي الأهلي طوال مشواره في دوري جميل للموسم الرياضي المنصرم كأول نادي يستفيد من ميزة الحصول على خدمة “البيرق” التي تأتي ضمن المزايا الاضافية لبطل دوري جميل سنوياً خلال عقد الشراكة بين الخطوط السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم حيث تنقل الفريق عبر خدمة “البيرق” بواقع (20) رحلة في الاتجاهين وبإجمالي ساعات الطيران(82) ساعة .

ومن المقرر أن يشهد الموسم الثاني لرعاية “السعودية” مسابقات الكرة السعودية تقديم العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات المتميزة ومواصلة نجاح الموسم الماضي ، حيث تحرص “السعودية” بالمساهمة في تنمية القطاع الرياضي وخصوصاً كرة القدم وذلك لخدمة الرياضة والشباب في المملكة .