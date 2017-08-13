الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية يمنح الأمير محمد بن سلمان الميدالية التقديرية

منح الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية الميدالية التقديرية لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تقديراً لجهود سموه في دعم الرياضات الجوية في المملكة وآسيا, وهي ميدالية ذات تقدير عال تمنح لمن بذلوا جهوداً مميزة في خدمة شباب آسيا الممارسين للرياضات الجوية.

أعلن ذلك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا أسامة الشعيبي خلال رعايته لانطلاق برنامج (مليكي ووطني في القمة) في محطته الآسيوية بقمة جبل بونشاك بإندونيسيا, بالتزامن مع إقامة كأس آسيا الثاني للباراقلايد والبطولة التجريبية للباراقلايد في الألعاب الآسيوية, بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية الدكتور مبارك السويلم، وممثل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية مسؤول العلاقات الدولية بالبرنامج المقدم سعود الفغم، ومدير عام بطولة الباراقلايد في الألعاب الآسيوية مدير بطولة كاس آسيا الثاني واهيو اردي, وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية, ورؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة، ومنتخب المملكة للباراقلايد، وجميع الطيارين المشاركين.

وفي بداية انطلاق البرنامج قلد السفير الشعيبي، رئيس اللجنة الأولمبية الإندونيسية إيريك توهير, وأمين عام اللجنة العليا المنظمة للألعاب الآسيوية الجنرال إيرس، وأمين عام اللجنة الأولمبية الاندونيسية هاري وانا جارو، ميدالية مليكي ووطني, كما جرى تسليمهم كتيبات تعرض فكرة البرنامج الذي يهدف للاعتزاز بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ، وبالوطن الغالي، وبأبنائه وسينفذ في عدد من الدول الخليجية والعربية والآسيوية بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات الجوية.

بعد ذلك أعطى الشعيبي إشارة بدء الطيران للمنتخب السعودي للتحليق بعلم المملكة وشعار ” مليكي ووطني ” في القمة فوق جبل بونشاك.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا أن منح نائب خادم الحرمين الشريفين ميدالية التقدير الآسيوية دليل على ما يتمتع به سموه من حب وتقدير بين الشباب الرياضي الآسيوي.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية الدكتور مبارك السويلم من جانبه إن احتفالنا الْيَوْمَ بالبرنامج في إندونيسيا يأتي تأكيداً لما يحمله الأشقاء في آسيا من تقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وللمملكة وأبنائها، معبراً عن اعتزازهم وفخرهم في الاتحاد الآسيوي بتنظيم هذا الاحتفال بالتزامن مع كأس آسيا الثاني للباراقلايد.

وأضاف السويلم أن منح نائب خادم الحرمين الشريفين ميدالية التقدير الآسيوية جاء رغبة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتكريم شخصية آسيوية قيادية بحجم ومكانه سموه عرفاناً بدعمه للرياضات الجوية في آسيا.

وقدم السويلم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية لدعمه ومتابعته لهذا البرنامج, وللجنة الأولمبية العربية السعودية، وللسفير الشعيبي على رعايته ودعمه وحضوره إطلاق البرنامج.

من جهته قال رئيس اللجنة الأولمبية الإندونيسية إيرك توهير ” إن الأمير محمد بن سلمان هو أمير الشباب الآسيوي وخير مثال لشباب آسيا في العمل والإنجاز وننتظر منه الكثير في دعم الحركة الرياضية الشبابية بآسيا “.