 المعارضة السورية: مقتل 16 عنصراً من الفرقة الرابعة في قوات الأسد في عين ترما شرق دمشق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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المعارضة السورية: مقتل 16 عنصراً من الفرقة الرابعة في قوات الأسد في عين ترما شرق دمشق

المعارضة السورية: مقتل 16 عنصراً من الفرقة الرابعة في قوات الأسد في عين ترما شرق دمشق
المناطق - وكالات

أعلن فيلق الرحمن أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الأحد، عن تمكن أفراده من قتل 16 عنصراً من الفرقة الرابعة في جيش نظام الأسد، وأصيب ثمانية آخرون في هجوم شنه للمعارضة السورية بمنطقة عين ترما شرق دمشق.
وقال مصدر إعلامي من فيلق الرحمن (معارض) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ): إن “مقاتلي الفيلق شنوا هجوماً هو الأعنف صباح اليوم على نقاط الفرقة الرابعة في وادي عين ترما شرق العاصمة دمشق”.
وأكد المصدر أن “16 عنصراً من مرتبات الفرقة الرابعة قتلوا في كمين على جبهة عين ترما، كما أصيب أكثر من ثمانية عناصر آخرين خلال الهجوم حيث جرى تدمير دبابتين وجرافة”.
وأضاف أن القوات النظام قصفت المنطقة بأكثر من 65 صاروخاً من نوع أرض أرض منذ مساء أمس و10 صواريخ من نوع جراد وأكثر من 200 قذيفة من قذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.
وأوضح المصدر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي المعارضة وقوات النظام على جبهة حي جوبر أيضاً إثر محاولة قوات النظام اقتحام الحي، مشيراً إلى أن القوات الحكومية استهدفت بـ 15 صاروخًا أرض أرض من نوع الفيل، بالإضافة لاستهدافه بأكثر من 100 قذيفة من المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.
وبحسب مصادر إعلامية في المعارضة السورية، فإن لواء الغيث من الفرقة الرابعة الذي تم نقله من نحو 10 أيام من محافظة درعا جنوب سوريا بعد توقيع اتفاق خفض التوتر إلى جبهة عين ترما، فقد أكثر من 100 عنصر من مقاتليه بين قتيل وجريح، بينهم ضباط خلال المعارك مع مسلحي فيلق الرحمن إضافة إلى تدمير أكثر من خمس دبابات وعدد من الآليات الأخرى.

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