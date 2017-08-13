أمير القصيم وفكرة اطلاق مهرجان العنب وتأسيس جمعية لمزارعيه

ينطلق مهرجان العنب في نسخته الرابعة يوم الثلاثاء 23 ذو القعدة ويستمر حتى الأول من ذو الحجة 1438هـ بمركز الصلبية التابع لمحافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم ، تحت شعار “عناقيد العنب ثريات الذهب” ، حيث تتدلى عناقيد قرابة 20 ألف طن من مختلف أنواع العنب البناتي والحلواني والطائفي والفليم والسبرير ، مرخية ثمارها لإطلاق المهرجان واستقبال الزوار ، والذي تنظمه جمعية منتجي العنب بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية القوارة ، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويأتي إطلاق مهرجان العنب بفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في عام 1435هـ ، عندما شاهد وجود إنتاج غزير من العنب وكم هائل من الأصناف المتعددة يستحق أن يقام له مهرجان خاص ، بهدف دفع المزارعين إلى إيجاد قنوات إنتاج كثيرة للعنب الذي يعدّ رافداً من روافد الاقتصاد الزراعي في المنطقة ، والتي كان لهذه المبادرة أثر بالغ وفعال ومحفز للمزارعين لبذل المزيد من إنتاج مختلف أنواع العنب وتسويقه على المستهلكين.

وأمتد اهتمام سمو أمير منطقة القصيم ـ يحفظه الله ـ بمهرجان العنب بتأسيس جمعية تعاونية لمنتجي العنب عام 1437هـ تخدم مزارعيه وتسهم في تطوير المهرجان ، نظراً لما تتميز به منطقة القصيم بالزراعة ومنها زراعة العنب ، إيماناً منه ـ أيده الله ـ بأهمية العنب كمنتج اقتصادي وتسويقه محلياً وعالمياً ليكون رقماً مهماً في منتجات الوطن ، حيث تنتج أكثر من 50 مزرعة قرابة 20 ألف طن في الموسم ، لتتولى الجمعية التصدير والتسويق والمشاركة في المعارض الخارجية ، واستقطاب مصانع التغليف ، وجلب الخبرات العالمية لتخزين العنب بطرق علمية حديثة ، وتشجيع المواطنين على استهلاك العنب في منتجاته كافة ، بالإضافة إلى توعية المنتجين بالأضرار المترتبة على استخدام طرق الري القديمة وضرورة استبدالها بالطرق الحديثة المعتمدة على الترشيد ، لضمان استمرارها رافداً اقتصادياً مميزاً ، حيث أكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، يحفظه الله ـ تسعى دائماً لرسم آفاق أوسع للمزارع المستثمر بالمنتج الوطني ، وتدعم مثل هذه المهرجانات التنموية والاقتصادية لإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب ، مشدداً على أهمية المهرجانات الزراعية التي تقام في مختلف أنحاء المملكة ، لإبراز تنوع القطاع الزراعي ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمن مزارعو العنب في منطقة القصيم لسمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود مبادرته بإطلاق مهرجان للعنب ، وتأسيس جمعية تخدم مزارعية كمنتج وطني تفتخر المنطقة بإنتاجه ورافد اقتصادي مهم ، كون المنطقة تمتلك أرضية خصبة ومياهاً جوفية حلوة مناسبة لزراعة العنب وجودة في الإنتاج ، بالإضافة إلى التعريف بهذا المنتج الغذائي وتسويقه عبر منافذ بيع متنوعة ، وتشجيعهم كمزارعين ومحفزاً للتوسع في زراعة العنب.