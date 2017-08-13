 أمير القصيم وفكرة اطلاق مهرجان العنب وتأسيس جمعية لمزارعيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير القصيم وفكرة اطلاق مهرجان العنب وتأسيس جمعية لمزارعيه

أمير القصيم وفكرة اطلاق مهرجان العنب وتأسيس جمعية لمزارعيه
المناطق - بريدة

ينطلق مهرجان العنب في نسخته الرابعة يوم الثلاثاء 23 ذو القعدة ويستمر حتى الأول من ذو الحجة 1438هـ بمركز الصلبية التابع لمحافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم ، تحت شعار “عناقيد العنب ثريات الذهب” ، حيث تتدلى عناقيد قرابة 20 ألف طن من مختلف أنواع العنب البناتي والحلواني والطائفي والفليم والسبرير ، مرخية ثمارها لإطلاق المهرجان واستقبال الزوار ، والذي تنظمه جمعية منتجي العنب بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية القوارة ، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويأتي إطلاق مهرجان العنب بفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في عام 1435هـ ، عندما شاهد وجود إنتاج غزير من العنب وكم هائل من الأصناف المتعددة يستحق أن يقام له مهرجان خاص ، بهدف دفع المزارعين إلى إيجاد قنوات إنتاج كثيرة للعنب الذي يعدّ رافداً من روافد الاقتصاد الزراعي في المنطقة ، والتي كان لهذه المبادرة أثر بالغ وفعال ومحفز للمزارعين لبذل المزيد من إنتاج مختلف أنواع العنب وتسويقه على المستهلكين.

وأمتد اهتمام سمو أمير منطقة القصيم ـ يحفظه الله ـ بمهرجان العنب بتأسيس جمعية تعاونية لمنتجي العنب عام 1437هـ تخدم مزارعيه وتسهم في تطوير المهرجان ، نظراً لما تتميز به منطقة القصيم بالزراعة ومنها زراعة العنب ، إيماناً منه ـ أيده الله ـ بأهمية العنب كمنتج اقتصادي وتسويقه محلياً وعالمياً ليكون رقماً مهماً في منتجات الوطن ، حيث تنتج أكثر من 50 مزرعة قرابة 20 ألف طن في الموسم ، لتتولى الجمعية التصدير والتسويق والمشاركة في المعارض الخارجية ، واستقطاب مصانع التغليف ، وجلب الخبرات العالمية لتخزين العنب بطرق علمية حديثة ، وتشجيع المواطنين على استهلاك العنب في منتجاته كافة ، بالإضافة إلى توعية المنتجين بالأضرار المترتبة على استخدام طرق الري القديمة وضرورة استبدالها بالطرق الحديثة المعتمدة على الترشيد ، لضمان استمرارها رافداً اقتصادياً مميزاً ، حيث أكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، يحفظه الله ـ تسعى دائماً لرسم آفاق أوسع للمزارع المستثمر بالمنتج الوطني ، وتدعم مثل هذه المهرجانات التنموية والاقتصادية لإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب ، مشدداً على أهمية المهرجانات الزراعية التي تقام في مختلف أنحاء المملكة ، لإبراز تنوع القطاع الزراعي ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمن مزارعو العنب في منطقة القصيم لسمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود مبادرته بإطلاق مهرجان للعنب ، وتأسيس جمعية تخدم مزارعية كمنتج وطني تفتخر المنطقة بإنتاجه ورافد اقتصادي مهم ، كون المنطقة تمتلك أرضية خصبة ومياهاً جوفية حلوة مناسبة لزراعة العنب وجودة في الإنتاج ، بالإضافة إلى التعريف بهذا المنتج الغذائي وتسويقه عبر منافذ بيع متنوعة ، وتشجيعهم كمزارعين ومحفزاً للتوسع في زراعة العنب.

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