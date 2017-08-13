محافظ خميس مشيط يدشن حملة التبرع بالدم بالمستشفى العام

دشن اليوم محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط حملة التبرع بالدم بساحة مستشفى خميس مشيط العام والتي جهزت بحافلة خاصة معدة خصيصا للتبرع بالدم وتستمر لمدة خمسة أيام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصراً بحضور الأستاذ فهد محمد أبو ملحة مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة ومدير مستشفى خميس مشيط بالنيابة الأستاذ علي إبراهيم القحطاني والمدير الطبي الدكتور عبدالله الفيفي.

حيث توجه المحافظ للحافلة المخصصة لسحب الدم لتدشين افتتاح الحملة رسميا وبادر بالتبرع بالدم موجها بذلك رسالة نبيله لجميع سكان المنطقة بالمبادرة بالمشاركة بالتبرع بالدم لدعم المستشفى.

تلى ذلك توزيع شهادات شكر وتقدير باسم إدارة مستشفى خميس مشيط العام ومنسوبيها للمحافظ ومرافقيه وجميع الطاقم الفني المتواجد في الحملة.

بعد ذلك قام المحافظ بزيارة لأقسام المستشفى والوقوف على عملها وتلمس احتياجات المستشفى والمراجعين والوقوف على آخر المشاريع الصحية الخاصة بالمستشفى.



