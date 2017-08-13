تعليم الخرج يحقق المركز الأول في جائزة المبادرون بمنصة شمس التعليمية

حقق تعليم الخرج المركز الأول في جائزة المبادرون بمنصة شمس التعليمية, حيث نجح تعليم الخرج في تصدر قائمة الإدارات التعليمية التي قدمت مبادراتها خلال العام الدراسي المنصرم.

وقد أوضح مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار أن مشاركة تعليم الخرج في هذا المشروع الوطني يأتي من إيمان الإدارة ومنسوبيها ومعلميها وطلابها بأهمية إثراء المحتوى العربي التعليمي والمبادرة في كل ما من شأنه رفع جودة التعليم وإتاحة الموارد لكافة أبناء الوطن والمستفيدين من الخدمات التعليمية, حيث أن تعليم الخرج ولله الحمد أصبح رائدا في مجال التعليم ولديه من الخبرات والكفاءات ما يجعله من المراكز المتقدمة في أي عمل, لا سيما الأعمال الوطنية التي يفخر تعليم الخرج بأن يكون جزء من هذه المبادرات ويلبي تطلعات الوزارة والقيادة الحكيمة.

الجدير بالذكر أن مشروع “شمس” برنامج وطني يهدف إلى إثراء المحتوى التعليمي لدعم التعليم. حيث يسعى البرنامج للبحث عن مسار مستدام للشراكة في التصميم والتحسين والصيانة وتعزيز جودة المحتوى التعليمي الرقمي. كما أنه يساهم في توفير المزيد من الفرص التعليمية للمتحدثين باللغة العربية. سيتم تحقيق ذلك من خلال الشراكات مع المؤسسات الدولية والعربية الرائدة لإنشاء المستودع الرقمي، وعمليات ترجمة الموارد التعليمية المفتوحة وإنشاء محتوى تعليمي عالي الجودة باللغة العربية. ,بالإضافة إلى ذلك، فإن ذلك سيفتح المجال أمام الأكاديميين والطلاب في المملكة العربية السعودية لإثراء المحتوى خلال عملية محددة وواضحة المعالم لضمان الجودة.