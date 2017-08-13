مؤتمر عسير الأول لإدارة المرافق الصحية يختتم جلساته بالتوصية على تطوير المناهج ودعم الباحثين وتوثيق العلاقة مع المؤسسات الأكاديمية

أكد سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير رئيس مؤتمر “عسير الأول لإدارة المرافق الصحية “، الدكتور محمد بن علي الهبدان، أن الإدارة الصحية هي محور النجاح والفشل في أي عمل يقدم خدمات صحية، مشيراً إلى أن منطقة عسير ولله الحمد، تحتضن أكثر من ٢٥٠ متخصص في الإدارة الصحية، مما يشكلون ثقلاً نوعياً إذ تم استغلالهم وتهيئتهم بالشكل الصحيح وذلك من خلال إقامة مؤتمرات تعنى بإدارة المرافق الصحية، مما يجعل مدينة أبها- بمشيئة الله تعالى -، في القريب العاجل عاصمة للسياحة العلاجية، كما أنها عاصمة للسياحة العربية.

وأضاف الهبدان أن وزارة الصحة، وايماناً منها بخلق قيادات شابة خلال المرحلة القادمة، تضمن نجاح خطة برنامج التحول الوطني، فإن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير قامت بعقد مؤتمر “عسير الأول لإدارة المرافق الصحية “، كما قامت بربطه باستراتيجية الصحة ضمن برنامج التحول الوطني لإدارة المرافق الصحية، من أجل تهيئة بيئة عمل مناسبة للقيادات الشابة، بالإضافة إلى خلق بيئة صحية آمنة ترتقي لتطلعات القيادة الرشيدة، وتطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات الصحية

هذا وقد انطلقت أولى جلسات مؤتمر “عسير الأول لإدارة المرافق الصحية صباح اليوم بفندق قصر والتي حملت عنوان ” استراتيجية الصحة للتحول الوطني ٢٠٢٠”، وتناولت أهم المبادئ والأهداف والمؤشرات لاستغلال الموارد الصحية، بالإضافة إلى أهم الأهداف الذكية لإدارة المنشآت الصحية، ومصادر تمويلها وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وأهمية تغيير ثقافة العاملين فيها.

وشارك فيها مدير الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام، مدير المستشفى العام والمراكز الصحية بمدينة الخفجي الدكتور علي بن عبدالرحمن آل طراد، ومساعد المدير العام للموارد البشرية بصحة عسير الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري، والأستاذ عقاب بن مناحي بن عبود المشرف العام على الموارد الذاتية بوزارة الصحة.

فيما حملت الجلسة الثانية في المؤتمر عنوان “توطين التخصصات والمهن الصحية ” ، وتطرقت لعدد من الموضوعات التي جاء في مقدمتها مشاركة الدكتور علي الموسى استشاري طب الأسرة والمجتمع ، ومدير إدارة التدريب والابتعاث بصحة عسير الذي أوضح أن التدريب خيار استراتيجي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م ، فيما شارك البروفيسور محمد بن يحي الشهري بورقة عمل تحدثت عن تقييم مناهج التعليم الطبي في المملكة العربية السعودية في ضوء المستجدات الحديثة ، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان “تغريب التعليم الطبي ..رؤية مهنية “، قدمها الدكتور عبدالعزيز العمري ، فيما اختتم الجلسة الدكتور يحي بن ماطر الخالدي بورقة عمل تناولت أولويات الأبحاث الصحية بمنطقة عسير .

واختتم المؤتمر جلسته الثالثة التي حملت عنوان “تحقيق سلامة المرضى والمنشآت الصحية” وتناولت معايير السلامة في المنشآت الصحية وأهميتها، ومؤشرات الأداء في المستشفيات، بالإضافة إلى سلامة المريض، والجودة في القطاع الصحي وعلاقاتها برضى المرضى، وشارك فيها الأخصائي خالد بن عايض عسيري، والدكتور هياف العمري، والدكتور خالد بن خضر بن خالد.

وفي نهاية الجلسة قدمت أبرز توصيات المؤتمر التي جاءت في مقدمتها ، تكثيف الجهود للتعريف باستراتيجيات التحول للعاملين في القطاع الصحي والمجتمع من خلال عقد اللقاءات المفتوحة ، وتهيئة القطاع الصحي لزيادة برامج الزمالات بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة ٢٠٣٠، مع الأخذ في الاعتبار جودة المخرج ، ودعم برامج تدريب وتطوير القيادات الصحية والأكاديميين في المجال الصحي ،بالإضافة إلى التركيز على تطوير المناهج الدراسية والتخصصات الصحية ، المختلفة وفقاً للمستجدات الحديثة والمعايير العالمية ، وتبني معايير السلامة المعتمدة في المرافق الصحية والتركيز على سلامة المرضى ، كما تضمنت التوصيات التركيز على إجراء البحوث العلمية النوعية التي تخدم القطاع الصحي في تحقيق الرؤية ، ودعم الباحثين ،ودعم التوجهات البحثية في جميع مجالات القطاع الصحي ، ومن ذلك بحوث الجودة وسلامة المرضى ، كما تمت التوصية بتوثيق العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصحية الخدمية بما يتوائم مع استراتيجيات برنامج التحول ويحقق المعايير الوطنية في مخرجات الكليات الصحية ، واختتمت التوصيات بضرورة العمل على أن يكون هذا المؤتمر نواة لمؤتمرات قادمة ودورية تخدم المجال الصحي بشكل عام ،ومنطقة عسير بشكل خاص ،مع استمرار العمل في دمج القيادات الشابة في منظومة الخدمات الصحية لتحقيق الرؤية الوطنية .

من جانبه أوضح المشرف العام على مستشفى عسير المركزي ، نائب رئيس المؤتمر الدكتور أحمد بن حسن الهيزعي أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير وبالتعاون مع مستشفى عسير المركزي حرصت على تمثيل جميع القطاعات الصحية في مناسبة اختيار مدينة أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م ، من خلال هذا المؤتمر الذي يهدف إلى جمع المهتمين بمستقبل تطوير وتجويد الخدمات الصحية بمنطقة عسير في منصة تطبيقية واحدة وبأسلوب علمي تفاعلي ، مؤكداً أن اللجنة المنظمة للمؤتمر بذلت جهداً رائعاً لإختيار المواضيع التي تلامس استراتيحية برنامج التحول الوطني .

الجدير ذكره أنه عقد على هامش المؤتمر ورشتي عمل متوازيتين الأولى للمديرين الطبيين بالمستشفيات سعة ٥٠ سرير و أكثر ، والأخرى للمديرين مساعدي قطاعات الرعاية الصحية الأولية ، بالإضافة إلى دورة علمية للمهتمين بمجال تحسين جودة الخدمات عن طريق منهجية Lean 6 sigma ، فيما شهد المؤتمر عقد ورشتي عمل أخرى للمهتمين بالجودة وإدارة الخدمات الصحية التي ستساهم بمشيئة الله في تطبيق وتطوير المفاهيم الإدارية الصحية الحديثة و تنعكس ايجاباً على القطاع الصحي في المنطقة وعامليه والمستفيدين من خدماته .