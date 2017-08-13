 “الشياطين الحُمر” يكشرون عن أنيابهم أمام وستهام في افتتاح الدوري الإنجليزي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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“الشياطين الحُمر” يكشرون عن أنيابهم أمام وستهام في افتتاح الدوري الإنجليزي

“الشياطين الحُمر” يكشرون عن أنيابهم أمام وستهام في افتتاح الدوري الإنجليزي
المناطق - وكالات

أثبت روميلو لوكاكو بشكل عملي أنه صفقة ممتاز لفريقه مانشستر يونايتد، وساهم بشكل كبير في الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، الأحد، في افتتاح مشوار الفريقين بالموسم الجديد من دوري الإنجليزي الممتاز.
وسرق المهاجم البلجيكي الذي يلعب موسمه الأول مع “الشياطين الحُمر”، الأضواء خلال المباراة، مسجلا الهدفين الأول والثاني لفريقه في الدقيقتين 33 و52.

واستغل لوكاكو الذي كلف مانشستر يونايتد 75 مليون جنيه إسترليني، تمريرة ذكية من زميله المتألق ماركوس راشفورد، وأودع الكرة بقوة على يمين الحارس المخضرم جو هارت، المعار إلى وستهام من مانشستر سيتي.

وفي الشوط الثاني، انقض لوكاكو لاعب تشلسي وإيفرتون سابقا، على عرضية أرسلها هنريك مخيتاريان، ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه.

وفي الدقيقة 87، تعامل البديل الفرنسي أنتوني مارسيال بأفضل طريقة ممكنة مع تمريرة ذكية من مخيتاريان، وسجل الهدف الثالث من تحت يد هارت بعد انفراده به.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية، عزز الفرنسي الآخر بول بوغبا تفوق فريقه بهدف رابع من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، بعد عدد من المحاولات للاعب يوفنتوس الإيطالي السابق.

ونجح فريق المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في جمع أول 3 نقاط له، في مشواره الساعي للفوز باللقب الغائب عن “أولد ترافورد” منذ عام 2013.

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