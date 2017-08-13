 بولت واللقطة الأخيرة .. نهاية درامية لمسيرة أسطورة “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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بولت واللقطة الأخيرة .. نهاية درامية لمسيرة أسطورة “فيديو”

بولت واللقطة الأخيرة .. نهاية درامية لمسيرة أسطورة “فيديو”
المناطق - الرياض

تعرض لاعب ألعاب القوى الجامايكي الشهير أوساين بولت لإصابة خلال مشاركته في سباق 4×100م تتابع، في بطولة العالم لألعاب القوى، وتسببت في سقوطه، وحرمته وفريقه من الفوز الذي كان يأمل أن يختم به مسيرته الرياضية.

وخلال السباق المثير، وبعد أن تسلم العصا من زميله في الفريق وركض لمسافة، توقف “بولت” عن ‏الركض ممسكا بفخذه ثم سقط على المضمار، حينما كان متجهًا لخط النهاية مع باقي المتسابقين، ما مثل صدمة كبيرة للاعب ولفريقه ولمحبيه، فيما فاز الفريق البريطاني بالسباق.

وعلى المستوى الفردي، وفي البطولة المقامة في العاصمة البريطانية لندن، ‏ فشل اللاعب أيضًا في ختام مسيرته الرياضية على القمة، بعد أن حل ثالثا، وحصل على الميدالية البرونزية في سباق 100م جري، وهو السباق الذي هيمن عليه لفترات طويلة.

يُذكر أن بولت، البالغ من العمر 30 عاما، هو حامل الرقمين العالميين للجري في 100 و200م، وحصل على 11 ميدالية ذهبية في بطولة العالم، و14 ميدالية متنوعة و8 ذهبيات أولمبية، وقاد جامايكا إلى الفوز في آخر 6 بطولات كبرى منها 4 في بطولة العالم بين عامي 2009 و2013 وبطولتان في الألعاب الأوليمبية.

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