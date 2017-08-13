استقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر

أعلن وزير النقل المصري هشام عرفات، الأحد، قبول استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية مدحت شوشة، بعد يومين من حادث تصادم قطارين قرب مدينة الإسكندرية خلف عشرات القتلى والمصابين.

وقال عرفات إن “المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة تغييرات في قيادات الهيئة”، على خلفية الحادث.

والأحد أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس سائقي القطارين ومساعديهما.

ووقع الحادث الجمعة، عندما اصطدم قطار قادم من القاهرة، بآخر قادم من بورسعيد كان ينتظر عند محطة صغيرة قرب الإسكندرية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، بأن النائب العام أمر باستدعاء رئيس هيئة السكك الحديدية و9 مسؤولين آخرين، لاستجوابهم بشأن الحادث.

وفي لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت، أنحى وزير النقل هشام عرفات باللائمة في الحادث على الخطأ البشري.

ولخطوط السكك الحديدية في مصر سجل سيء في إجراءات السلامة، وقتلت الحوادث التي تقع جراء الإهمال العشرات على مدار سنوات.