مراقب: ما نقلته القناة الروسية حول طلب المملكة الوساطة العراقية مع إيران كذب وافتراء

أكد أحد المهتمين في شؤون المنطقة الذين تتواصل معهم صحيفة “المناطق”، أن التصريحات التي نقلتها قناة روسيا اليوم، والمنسوبة لوزير الداخلية العراقي “قاسم الأعرجي”، هي من نسج خيال القناة وبعيدة تماماً عن الحقيقية.

وقال المراقب “يوسف المطيري” لصحيفة “المناطق”: “أن إيران هي من سبق أن طلبت دولة الكويت بالتوسط لدى دول المملكة ودول الخليج، لحل الخلافات بين الجانبين، مؤكدةً رغبة النظام الإيراني في فتح صفحة جديدة من العلاقات”.

كما أكد المطيري: “أن سعي النظام الإيراني للبحث عن وسيط لحل خلافه مع المملكة قاده أن يطلب من الكويت أن تلعب دور الوسيط حيث سبق لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى قادة 5 دول خليجية رسائل تتضمن الرغبة الإيرانية في إنهاء الخلاف”.

وأضاف المطيري: “أن وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” سبق أن أبدى رغبة النظام الإيراني في أكثر من محفل في تحسين علاقته مع دول المنطقة، وشدد الوزير الإيراني مراراً أن العلاقة مع دول الجوار تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيرانية”.

وحول تصريحات الأعرجي التي نقلتها قناة “روسيا اليوم” وجاء فيها أنه طلب من الجانب السعودي احترام الحجاج الإيرانيين لتخفف التوتر مع إيران أكد المطيري: ” أن المملكة أكدت في أكثر من محفل التزامها بواجبها تجاه حجاج بيت الله الحرام وأكدت أن من واجبها توفير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف جنسياتهم دون تمييز بينهم”.

وكان وزير الداخلية العراقي “قاسم الأعرجي” قد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، “عبد الرضا رحماني فضلي”، في طهران، أن نائب خادم الحرمين الشريفين، طلب منه رسميا، أن يتوسط العراق بين إيران والمملكة، لكبح التوتر بين البلدين، كما زعم أنه سبق لخادم الحرمين الشريفين أن قدم هذا الطلب في وقت سابق، وفقا للقناة الروسية.