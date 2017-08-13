 “نزاهة” تحذر المتورطين في توظيف أقاربهم: لن نتراجع عن نشر قضاياكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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“نزاهة” تحذر المتورطين في توظيف أقاربهم: لن نتراجع عن نشر قضاياكم

“نزاهة” تحذر المتورطين في توظيف أقاربهم: لن نتراجع عن نشر قضاياكم
المناطق - الرياض

شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” على فضح المسؤولين المتورطين في قضايا فساد توظيف أقاربهم، في الجهات التي يعملون بها.

وأكد المتحدث باسم “نزاهة”، عبدالرحمن العجلان، أن الهيئة لن تتراجع عن نشر قضايا فساد توظيف المسؤولين أقاربهم، في الجهات التي يعملون بها، في وسائل الإعلام، إذا ثبت أن هناك بؤرة فساد.

وأوضح وفقا لـ “عكاظ” أن مكافحة الفساد لن تنجح إلا بتعاون جميع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطن، والمقيم، مشيرا إلى أن الهيئة ستطلق خطة العام المقبل لدراسة أهم القضايا، والتعامل معها.

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