 مكتب وفاء بالرياض ينظم برنامج تعليمي وترفيهي لطالبات أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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مكتب وفاء بالرياض ينظم برنامج تعليمي وترفيهي لطالبات أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين

مكتب وفاء بالرياض ينظم برنامج تعليمي وترفيهي لطالبات أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين
المناطق - الرياض
تحقيقًا للشراكة المجتمعية من قبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلةً في (مكتب وفاء لرعاية أبناء وبنات الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين ) ودعم الطالبات بما هو مفيد فقد تم التنسيق من قبل مكتب وفاء (بنات) مع فريق (نرسم الابتسامة) لإعداد برنامج تعليمي وترفيهي  لطالباتنا من المراحل الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية ) ومن الثلاث فئات المستهدفة بنات شهداء الواجب و منسوبي التعليم المتوفين أثناء تأدية العمل أو من هم على رأس العمل وذلك في شاليه ( ماما لولو )  .
حيث تم إعداد المسابقات للطالبات والآمهات وتوزيع الجوائز والهدايا عليهن .
وكان البرنامج فرصة للطالبات ووليات أمورهن بالتعارف والاستمتاع معاً بهذا البرنامج بما سيعود على بناتنا بالفائدة والتسلية  .
هذا وأعربت الآمهات عن شكرهن وإعجابهن بالجهود المقدمة لبناتهن من قبل المكتب
من جهته قدم مدير مكتب وفاء الأستاذ مهيدب المهيدب ومساعده الأستاذ فيصل الزهراني عن خالص شكرهما لفريق ( نرسم الابتسامة)  والقسم النسائي بمكتب وفاء على جهودهن  في رسم الابتسامة على وجوه طالباتنا بما قدموه من تسلية ومتعة وفائدة.

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