حـلــم .. ُُمُستعدون للمستقبل بنادي حي الجبيل

أقام نادي الحي بالجبيل الصناعية ، أولى الدورات التدريبية التطويرية “حلــم” تندرج أهم محاورها حول قيادة الذات – سنجيب عن ( مَنْ أنـا ـ أين أنـا ـ أين أريد أن أكونْ ) التخطيط -تحقيق الأهداف -حل المشكلات بــ” لعبه تحدي”، للمدربة شهد الشيخ.

وأقام نادي الحي بالجبيل الصناعية بالمتوسطة الثامنة أيضاً محاضرة بعنوان “مستعدون للمستقبل ؟” أهم محاورها ؛ التعريف برؤية الوطن – المساهمة في تنمية المسؤولية تجاه الرؤية – التقييم المستمر للبرامج لمواكبة تطلعات الرؤية ، للمدربة شموخ عبدالكريم.

وقدمت المدربة إمجاد السويلم ؛ دورة “السكرتير والأعمال الإدارية” ودورة “طريقة إعداد السيرة الذاتية” ضمن المجال الوظيفي ، لمعرفة مهارات المقابلة الشخصية.

ودورة “حركة ستوب” بإشراف المدربة ، زينب شراحيلي وتم اختيار أفضل الفيديوهات التي تم تصميمها من قبل الطالبات اثناء اقامة الدورة التدريبية.

ودورة “صحة عائلتي مسؤوليتي” بمشاركة مجتمعية، قدمتها المدربة ؛ قمره العتيبي لأهمية المحافظة على صحة الأسرة. وعقدت دورة “إتقاني لمكياجي سر جمالي” للمدربة لجين الفايز. وضمن فعاليات المسرح اليومية ب النادي , أقيم “دوري الهوكي” لجميع الفئات والأعمار.

وقدم النادي لطالبات المرحلة الابتدائية “مهارات مبتكرة في جدول الضرب” لتمكين الطالبات من حفظ جدول الضرب بكل يسر وسهولة ، بإشراف سارة السبيعي.

وللمشاركة المجتمعية الرائدة بالنادي ، مشاركة فريق “وطن متحد” في معرض ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالهيئة الملكية بالجبيل وزارت مرتدات النادي، ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالمنطقة ، واستمتع الجميع بالأركان الموجودة والفعاليات المقامة ، وتمّ الاطلاع على أعمال وورش الحرفين الصغار في تجارب الرسم المختلفة والتشكيل.

وفي ذات السياق ، نفذ نادي الابتدائية الثانية بحي البديع ، الدورة التدريبية “نافذة جو & هاري” للتعرف على الذات ، لمحورها الرئيس ” الالتفاف إلى الذات واكتشاف سماتها مَهمة مستمرة لتطوير النفس”، قدمتها المدربة فاطمة المبيض.

وللفعاليات المتنوعة والمناشط ذات القيمة المُضافة ، التي تعقدها الأندية خلال هذا الصيف ، قام نادي حي المتوسطة الخامسة بالخبر ، برحلة إلى القرية الشعبية بمنطقة الدمام للترفيه والتعليم . وللشركة المجتمعية بين نادي الحي بالمتوسطة الخامسة بالخبر وجمعية بناء الخيرية تمت زيارة تطوعية مجتمعية للأطفال الأيتام.

وهُناك ؛ “عزف ألوان ” .. تجسيداً للجمال ، وسّموّ الذوق ، تصيغها احترافية فنانين وفنانات شَرق الوطن ، لمعرض سوف يقام بـ نادي الحي بالمتوسطة الرابعة بسيهات بعنوان “عزف ألوان” ، وتأتي إقامة المعرض مع ختام فعاليات الاندية الموسمية بالمنطقة لهذا العام بمشاركة مفتوحة من الجانبين ـ بـ ختام تّعبيري جماليّ آسر يليقُ بالمناسبة.