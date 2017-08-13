 حـلــم .. ُُمُستعدون للمستقبل بنادي حي الجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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حـلــم .. ُُمُستعدون للمستقبل بنادي حي الجبيل

حـلــم .. ُُمُستعدون للمستقبل بنادي حي الجبيل
المناطق - عبدالله السعيدي
أقام نادي الحي بالجبيل الصناعية ، أولى الدورات التدريبية التطويرية  “حلــم” تندرج أهم محاورها حول قيادة الذات – سنجيب عن ( مَنْ أنـا ـ أين أنـا ـ أين أريد أن أكونْ ) التخطيط -تحقيق الأهداف -حل المشكلات  بــ”  لعبه تحدي”، للمدربة شهد الشيخ.
وأقام نادي الحي بالجبيل الصناعية بالمتوسطة الثامنة أيضاً محاضرة بعنوان “مستعدون للمستقبل ؟” أهم محاورها ؛  التعريف برؤية الوطن – المساهمة في تنمية المسؤولية تجاه الرؤية – التقييم المستمر للبرامج لمواكبة تطلعات الرؤية ، للمدربة شموخ عبدالكريم.
وقدمت المدربة إمجاد السويلم ؛ دورة “السكرتير والأعمال الإدارية” ودورة “طريقة إعداد السيرة الذاتية” ضمن المجال الوظيفي ، لمعرفة مهارات المقابلة الشخصية.
ودورة “حركة ستوب” بإشراف المدربة ، زينب شراحيلي وتم اختيار أفضل الفيديوهات التي تم تصميمها من قبل الطالبات اثناء اقامة الدورة التدريبية.
ودورة “صحة عائلتي مسؤوليتي” بمشاركة مجتمعية،  قدمتها المدربة ؛ قمره العتيبي لأهمية المحافظة على صحة الأسرة. وعقدت دورة “إتقاني لمكياجي سر جمالي” للمدربة لجين الفايز. وضمن فعاليات المسرح اليومية ب النادي , أقيم “دوري الهوكي” لجميع الفئات والأعمار.
وقدم النادي لطالبات المرحلة الابتدائية “مهارات مبتكرة في جدول الضرب” لتمكين الطالبات من حفظ جدول الضرب بكل يسر وسهولة ، بإشراف  سارة السبيعي.
وللمشاركة المجتمعية الرائدة بالنادي ، مشاركة فريق “وطن متحد” في معرض ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالهيئة الملكية بالجبيل  وزارت مرتدات النادي، ملتقى الحرف والصناعات اليدوية بالمنطقة ، واستمتع الجميع بالأركان الموجودة والفعاليات المقامة ، وتمّ الاطلاع على أعمال وورش الحرفين الصغار في تجارب الرسم المختلفة والتشكيل.
وفي ذات السياق ، نفذ نادي الابتدائية الثانية بحي البديع  ، الدورة التدريبية “نافذة جو & هاري” للتعرف على الذات ، لمحورها الرئيس ” الالتفاف إلى الذات واكتشاف سماتها مَهمة مستمرة لتطوير النفس”، قدمتها المدربة  فاطمة المبيض.
وللفعاليات المتنوعة والمناشط ذات القيمة المُضافة ، التي تعقدها الأندية خلال هذا الصيف ، قام نادي حي المتوسطة الخامسة بالخبر ، برحلة إلى القرية الشعبية بمنطقة الدمام للترفيه والتعليم . وللشركة المجتمعية بين نادي الحي بالمتوسطة الخامسة بالخبر وجمعية بناء الخيرية تمت زيارة تطوعية مجتمعية للأطفال الأيتام.
وهُناك ؛ “عزف ألوان ” ..  تجسيداً للجمال ، وسّموّ الذوق ، تصيغها احترافية فنانين وفنانات شَرق الوطن ، لمعرض سوف يقام بـ نادي الحي بالمتوسطة الرابعة  بسيهات بعنوان “عزف ألوان” ، وتأتي إقامة المعرض مع ختام فعاليات الاندية الموسمية بالمنطقة لهذا العام بمشاركة مفتوحة من الجانبين ـ بـ ختام تّعبيري جماليّ آسر يليقُ بالمناسبة.

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