وفاة الشيخ يحي بن متعب العليلي المالكي

انتقل الى رحمة الله الشيخ يحي بن متعب جبران العليلي المالكي شيخ قبيلة آل سنين سابقا ببني مالك بمحافظةالداير وذلك فجر اليوم عن عمر يناهز 120 عاما.

ويعد الفقيد الشيخ المالكي من مشايخ قبائل بني مالك المشهود له بالحكمة والإصلاح في قضايا ذات البين وخدمةالوطن والأهالي ، والفقيد عضو سابق بالمجلس المحلي وعضو في لجنة زكاة الحبوب بالمحافظة.

وتمت الصلاة على الفقيد ظهر اليوم بمقبرة “مضايا” بمحافظة الداير ويقام العزاء بمنزل أسرته بجوار جامعالمحنية كما يستقبل ابنه الشيخ علي المالكي العزاء على جوال :

0565401702 ، وانا لله وانا اليه راجعون