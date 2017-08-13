رئيس الطيران المدني يستقبل سفير أفغانستان

استقبل معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي بمقر الهيئة بالرياض اليوم, سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم. وجرى خلال اللقاء عرض عدد من الموضوعات المرتبطة بمجال النقل الجوي بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث تفويج الحجاج لأداء مناسك حج هذا العام 1438هـ، وتقديم جميع التسهيلات وتذليل الصعوبات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية أفغانستان الإسلامية. وأوضح معاليه أن الهيئة تعمل على تذليل جميع العقبات المتعلقة بالطيران لحجاج بيت الله الحرام وفقاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله -، حيث تستقبل ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتسهل حركة قدومهم بكل يسر وطمأنينة.

وأشار معاليه إلى أن الاجتماع مع سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية، تطرق لبحث تفويج الحجاج لأداء مناسك حج هذا العام 1438هـ، منوهاً أن خدمة ضيوف الرحمن شرف اختص به الله تعالي هذه البلاد الغالية.

وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه – أيدهما الله – تنص على بذل الجهود وحشد كل الطاقات وتوفير كل الإمكانات من أجل تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في كل يسر وسهولة والارتقاء بخدمات الحجاج ، وتقديم أقصى ما يمكن من الاهتمام والرعاية والتكريم لهم منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

وثمن سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتوفير أقصى درجات التيسير على الحجاج والمعتمرين والزوار وأداء مناسكهم في راحة وطمأنينة، مشيداً بالعمل والجهود المميز التي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية في مطارات المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم لأراضيها.