محمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر في أبوظبي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ مساء اليوم السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في جمهورية العراق.

ورحب ولي عهد أبوظبي بالسيد مقتدى الصدر واستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واطلع محمد بن زايد خلال اللقاء – الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي – من السيد مقتدى الصدر على تطورات الساحة العراقية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلاله حديثه مع السيد مقتدى الصدر أهمية استقرار وازدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي.

وقال: “التجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عربا و مسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام”، وشدد سموه على أن دولة الامارات تاريخيا مدت يدها إلى الشعب العراقي الشقيق .. مثمنا مساهمة الجالية العراقية الشقيقة في النهضة المباركة التي ارتبط بها اسم الامارات.

وهنأ سموه مجددا بالانتصار الكبير على إرهاب تنظيم داعش، مؤكدا أهمية استثمار هذه اللحظة للبناء الوطني الذي يجمع كل العراقيين.

كما أكد سموه مجددا ترحيبه بالضيف الكريم وانفتاح الإمارات على العراق حكومة وشعبا.. مشددا على أن المشاهد التي تكررت في الوطن العربي بكل ما تحمله من خسائر بشرية ومادية تعلمنا ضرورة العمل المشترك لحماية وصيانة المحيط العربي.