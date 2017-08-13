 السوبر الإيطالى.. لاتسيو يخطف اللقب من يوفنتوس في الوقت القاتل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدول العربية المقاطعة لقطر تطمئن واشنطن بشأن شركاتها اختطاف رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان نيمار يسجل هدفا في مباراته الأولى مع سان جرمان نيابة عن نائب خادم الحرمين.. أمير عسير يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من الجنود المرابطين بجامعة الامام أربعيني يقتل زوجته واثنين من أبنائه في جدة السوبر الإيطالى.. لاتسيو يخطف اللقب من يوفنتوس في الوقت القاتل أرامكو: لا قرار بعد بشأن السوق الأجنبية لإدراج أسهمنا “التجارة” تداهم استراحة برفحاء وتصادر أكثر من 6800 شاحن وبطاريات غير صالحة للاستخدام (صور) ميليشيات إرهابية وطائفية بالعالم العربي تجند الأطفال مدير CIA: لا مؤشرات على أننا على وشك حرب نووية محمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر في أبوظبي رئيس الطيران المدني يستقبل سفير أفغانستان

السوبر الإيطالى.. لاتسيو يخطف اللقب من يوفنتوس في الوقت القاتل

السوبر الإيطالى.. لاتسيو يخطف اللقب من يوفنتوس في الوقت القاتل
المناطق - الرياض

حقق فريق لاتسيو لقب السوبر الإيطالي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد تغلبه على العملاق يوفنتوس بنتيجة 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب “الأولمبيكو”، ضمن كأس السوبر الإيطالي.

يوفنتوس خاض المباراة بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، بينما خاض لاتسيو المباراة بصفته وصيف الكأس خلف اليوفي، ليفوز بالمباراة ويمنع البيانكونيري من تحقيق الثلاثية الإيطالية

وجاء الهدف الاول فى الدقيقة 36 عن طريق مهاجم الفريق تشيرو إيموبيلي من خلال ركلة جزاء، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثانى فى الدقيقة 54 من رأسية متقنة.

وأهدر الكولومبي خوان كوادرادو مهاجم يوفنتوس، فرصة لا تضيع فى بداية المباراة، حيث تصدى لها حارس لاتسيو من أمام المرمى مباشرة، وتعتبر هذه الفرصة هى أخطر فرصة السيدة العجوز طوال المباراة.

وفى آخر 5 دقائق  تحولت المباراة لماراثونية، بعدما سجل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ثنائية فى الدقيقتين 85 و90 ، قبل أن يسجل البديل أليساندرو مورجيا هدفا قاتلا للفريق السماوي فى الدقيقة 93، يمنح به اللقب لفريقه.

وبذلك يحقق لاتسيو لقب السوبر الإيطالي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد أن سبق وحقق اللقب  فى أعوام 1998 و2000 و2009 .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>