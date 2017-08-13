السوبر الإيطالى.. لاتسيو يخطف اللقب من يوفنتوس في الوقت القاتل

حقق فريق لاتسيو لقب السوبر الإيطالي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد تغلبه على العملاق يوفنتوس بنتيجة 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب “الأولمبيكو”، ضمن كأس السوبر الإيطالي.

يوفنتوس خاض المباراة بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، بينما خاض لاتسيو المباراة بصفته وصيف الكأس خلف اليوفي، ليفوز بالمباراة ويمنع البيانكونيري من تحقيق الثلاثية الإيطالية

وجاء الهدف الاول فى الدقيقة 36 عن طريق مهاجم الفريق تشيرو إيموبيلي من خلال ركلة جزاء، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثانى فى الدقيقة 54 من رأسية متقنة.

وأهدر الكولومبي خوان كوادرادو مهاجم يوفنتوس، فرصة لا تضيع فى بداية المباراة، حيث تصدى لها حارس لاتسيو من أمام المرمى مباشرة، وتعتبر هذه الفرصة هى أخطر فرصة السيدة العجوز طوال المباراة.

وفى آخر 5 دقائق تحولت المباراة لماراثونية، بعدما سجل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ثنائية فى الدقيقتين 85 و90 ، قبل أن يسجل البديل أليساندرو مورجيا هدفا قاتلا للفريق السماوي فى الدقيقة 93، يمنح به اللقب لفريقه.

وبذلك يحقق لاتسيو لقب السوبر الإيطالي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد أن سبق وحقق اللقب فى أعوام 1998 و2000 و2009 .