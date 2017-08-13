أربعيني يقتل زوجته واثنين من أبنائه في جدة

في جريمة بشعة هزت مدينة جدة قام أربعيني بقتل زوجته واثنين من أبنائه. وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي إن “مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغا مفاده قيام مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنين من أبنائه وذلك بطعنهم عدة طعنات داخل منزله”.

وأضاف: “تم انتقال رجال الضبط الجنائي رفق الأعوان وعضو النيابة حيث تم العثور على جثث المجني عليهم وقد فارقوا الحياة. وتم حفظ جثامينهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الأولية، تمهيدا لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص”.