 أربعيني يقتل زوجته واثنين من أبنائه في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدول العربية المقاطعة لقطر تطمئن واشنطن بشأن شركاتها اختطاف رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان نيمار يسجل هدفا في مباراته الأولى مع سان جرمان نيابة عن نائب خادم الحرمين.. أمير عسير يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من الجنود المرابطين بجامعة الامام أربعيني يقتل زوجته واثنين من أبنائه في جدة السوبر الإيطالى.. لاتسيو يخطف اللقب من يوفنتوس في الوقت القاتل أرامكو: لا قرار بعد بشأن السوق الأجنبية لإدراج أسهمنا “التجارة” تداهم استراحة برفحاء وتصادر أكثر من 6800 شاحن وبطاريات غير صالحة للاستخدام (صور) ميليشيات إرهابية وطائفية بالعالم العربي تجند الأطفال مدير CIA: لا مؤشرات على أننا على وشك حرب نووية محمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر في أبوظبي رئيس الطيران المدني يستقبل سفير أفغانستان

أربعيني يقتل زوجته واثنين من أبنائه في جدة

أربعيني يقتل زوجته واثنين من أبنائه في جدة
المناطق - جدة

في جريمة بشعة هزت مدينة جدة قام أربعيني بقتل زوجته واثنين من أبنائه. وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي إن “مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغا مفاده قيام مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنين من أبنائه وذلك بطعنهم عدة طعنات داخل منزله”.

وأضاف: “تم انتقال رجال الضبط الجنائي رفق الأعوان وعضو النيابة حيث تم العثور على جثث المجني عليهم وقد فارقوا الحياة. وتم حفظ جثامينهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الأولية، تمهيدا لإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>