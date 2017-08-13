 الدول العربية المقاطعة لقطر تطمئن واشنطن بشأن شركاتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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الدول العربية المقاطعة لقطر تطمئن واشنطن بشأن شركاتها

الدول العربية المقاطعة لقطر تطمئن واشنطن بشأن شركاتها
رويترز

أكدت دول  الرباعية العربية المقاطعة لقطر أنها ابلغت واشنطن بعدم معاقبة الشركات الأميركية التي تتعامل مع  قطر، فيما بدت بعض الشركات الأجنبية حذرة من عقد صفقات في الخليج نظراً للأزمة مع قطر.

هذه المخاوف، بحسب وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة، ردت عليها الدول الأربع بخطاب أرسلته إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس  تيليرسون أكدت فيه أن العقوبات المفروضة على قطر لن تطال الشركات الأميركية المتعاملة مع #الدوحة.

خطاب هذه الدول أرسل الشهر الماضي وشدد على تثمينها لعلاقتها مع الشركات والاستشمارات الأميركية، وفق مصادر اطلعت عليه.

البعثة الأوروبية إلى الإمارات تحدثت أيضاً عن تطمينات تلقتها رسمياً، وإنما شفهياً، من الدول المقاطعة أيضاً مؤكدة أن العقوبات لن تطال شركات اقتصادية.

موقف  الدول المقاطعة هذا كانت أكدته تصريحات لمسؤوليها، آخرها لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الذي أكد إنه لن يطلب من الشركات الأجنبية أبداً المفاضلة بين العمل مع الدول المقاطعة أو قطر.

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