شامل الإناث بالقدس ينظم برنامجاً علمياً لـ “25” سيدة بمشاركة النزيلات

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس وبالتعاون مع الجمعيه الخيرية للإرشاد وتنمية الأسره برنامجاً علمياً امتد لـ 3 أيام موجه للعاملات في قطاع التأهيل والرعاية ونزيلات المركز ، حضرته 25 موظفة من منسوبات المركز وبعض المراكز الايوائية الاخرى ، يمثلن الاقسام الطبية والاجتماعية والادارية والعلاج الطبيعي .

تخلل اليوم الأول من البرنامج محاضرة تثقيفية بعنوان ” ادارة الوقت ” القتها المدربه المعتمدة غزاله الدوسري وتناولت فيها أهمية الوقت وتنظيمه وكيفية ادارته في المنزل والعمل ، وكيفية الاستفادة منه في الحياة اليوميه.

ودُعّمت المحاضرة بورشة عمل مبسطه لوضع خطة لإدارة الوقت ، ثم مناقشة اسئلة الحاضرات واستفساراتهن ، وختم بتوزيع البروشورات الهادفه .

بينما شهد اليوم الثاني اقامة برنامج بعنوان ” إفهمني..لا تؤذيني ” والذي خُصص للعاملات والحاضنات وتمت ترجمته بلغتهن ويهدف الى شرح طريقة التعامل الأمثل مع الحالات المقيمة في المركز ،بالإضافه الى الإسعافات الأوليه نظرياً وعملياً .

في حين خصص اليوم الثالث لبرنامج ” قدرتي رغم إعاقتي ” بمشاركة معلمات التربيه الخاصه، والذي كان يركز على النواحي التعليمية والترفيهية ، ووُجه للنزيلات وتخلله العديد من الفعاليات المنوعة وتقديم الهدايا في جو من المرح ، ويهدف الى ادخال الفرحه في نفوسهن ومنحهن شعورا ايجابيا بأن الجميع معهن وفي خدمتهن .

وقدمت ادارة المركز التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض شكرها وتقديرها للجمعيه الخيريه للإرشاد وتنمية الأسره ، لمساهمتها في تقديم وتنظيم هذا البرنامج الذي يعد أحد البرامج والانشطة التي يحرص المركز على تنفيذها طيلة ايام العام .