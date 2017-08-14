 شامل الإناث بالقدس ينظم برنامجاً علمياً لـ “25” سيدة بمشاركة النزيلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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شامل الإناث بالقدس ينظم برنامجاً علمياً لـ “25” سيدة بمشاركة النزيلات الدول العربية المقاطعة لقطر تطمئن واشنطن بشأن شركاتها اختطاف رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان نيمار يسجل هدفا في مباراته الأولى مع سان جرمان نيابة عن نائب خادم الحرمين.. أمير عسير يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من الجنود المرابطين بجامعة الامام أربعيني يقتل زوجته واثنين من أبنائه في جدة السوبر الإيطالى.. لاتسيو يخطف اللقب من يوفنتوس في الوقت القاتل أرامكو: لا قرار بعد بشأن السوق الأجنبية لإدراج أسهمنا “التجارة” تداهم استراحة برفحاء وتصادر أكثر من 6800 شاحن وبطاريات غير صالحة للاستخدام (صور) ميليشيات إرهابية وطائفية بالعالم العربي تجند الأطفال مدير CIA: لا مؤشرات على أننا على وشك حرب نووية محمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر في أبوظبي

شامل الإناث بالقدس ينظم برنامجاً علمياً لـ “25” سيدة بمشاركة النزيلات

شامل الإناث بالقدس ينظم برنامجاً علمياً لـ “25” سيدة بمشاركة النزيلات
المناطق - الرياض

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس وبالتعاون مع الجمعيه الخيرية للإرشاد وتنمية الأسره برنامجاً علمياً امتد لـ 3 أيام موجه للعاملات في قطاع التأهيل والرعاية ونزيلات المركز ، حضرته 25 موظفة  من منسوبات المركز وبعض المراكز الايوائية الاخرى ، يمثلن الاقسام الطبية والاجتماعية والادارية والعلاج الطبيعي .

تخلل اليوم الأول من البرنامج محاضرة تثقيفية بعنوان ” ادارة الوقت ” القتها المدربه المعتمدة غزاله الدوسري وتناولت فيها أهمية الوقت وتنظيمه وكيفية ادارته في المنزل والعمل ، وكيفية الاستفادة منه في الحياة اليوميه.

ودُعّمت المحاضرة بورشة عمل مبسطه لوضع خطة لإدارة الوقت ، ثم مناقشة اسئلة الحاضرات واستفساراتهن ، وختم بتوزيع البروشورات الهادفه  .

بينما شهد اليوم الثاني اقامة  برنامج بعنوان ” إفهمني..لا تؤذيني ” والذي خُصص للعاملات والحاضنات وتمت ترجمته بلغتهن ويهدف الى شرح طريقة التعامل الأمثل مع الحالات المقيمة في المركز ،بالإضافه الى الإسعافات الأوليه نظرياً وعملياً .

في حين خصص اليوم الثالث  لبرنامج ” قدرتي رغم إعاقتي ” بمشاركة معلمات التربيه الخاصه، والذي كان يركز على النواحي التعليمية والترفيهية ، ووُجه للنزيلات وتخلله العديد من الفعاليات المنوعة وتقديم الهدايا في جو من المرح ، ويهدف الى ادخال الفرحه في نفوسهن ومنحهن شعورا ايجابيا بأن الجميع معهن وفي خدمتهن  .

وقدمت ادارة المركز التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض شكرها وتقديرها للجمعيه الخيريه للإرشاد وتنمية الأسره ، لمساهمتها في تقديم وتنظيم هذا البرنامج الذي يعد أحد البرامج والانشطة التي يحرص المركز على تنفيذها طيلة ايام العام .

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