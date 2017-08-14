الريال يقهر برشلونة في الكامب نو ورونالدو يفتتح الموسم بطرد مثير للجدل (فيديو)

تغلب نادي ريال مدريد على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ذهاب السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الريال في الدقيقة (50) بهدف من إمضاء جيرارد بيكية خطأ في مرماه، قبل أن يدرك البرغوث الأرجنتيني التعادل للبارسا من ركلة جزاء في الدقيقة (77)، ووضع النجم البرتغالي كريسستيانو رونالدو الميرنغي في المقدمة مجددا في الدقيقة (80)، لكن رونالدو تلقى صدمة بعد دقيقتين، حيث سقط داخل منطقة الجزاء، بعد كرة مشتركة مع أومتيتي، ليقرر الحكم إشهار الإنذار الثاني له ويطرده بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء.

ورغم النقص العددي فقد تمكن الريال من إضافة الهدف الثالث بواسطة ماركو أسينسيو، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ويلتقي الفريقان مجددا الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة العودة التي سيغيب عنها رونالدو بسبب الطرد.