 خطوة بسيطة للتخلص من فيديوهات “فيسبوك” المزعجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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خطوة بسيطة للتخلص من فيديوهات “فيسبوك” المزعجة

خطوة بسيطة للتخلص من فيديوهات “فيسبوك” المزعجة
المناطق - الرياض

حين يتصفح مستخدمو فيسبوك، ما جرى نشره في شريط الأخبار، تفاجئهم في بعض الأحيان، مقاطع فيديو بالصوت دون أن يكونوا قد ضغطوا على زر تشغيلها، وهو ما قد يشكل إزعاجا وإحراجا لهم.
وبحسب ما نقل موقع “ماشابل”، فإن ثمة طريقة سهلة للتخلص من قراءة مقاطع الفيديو بشكل تلقائي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، إذ لا يتطلب الأمر سوى القيام بخطوات بسيطة.

ويعرض فيسبوك كثيرا من مقاطع الفيديو بشكل تلقائي لأجل تعزيز عائدات الإعلانات.

وإذا كان المستخدم، متصلا بفيسبوك من حاسوبه، ينبغي عليه الذهاب إلى الإعدادات في يمين الصفحة، ثم عليه أن يختار “فيديو” في القائمة التي تبدو من اليسار، ووقتئذ يمكنه أن يغير الوضعية من “Auto-Play Videos” إلى “Off”.

وفي حالة الاتصال من هاتف “آيفون”، يتوجب الضغط على زر على شكل 3 خطوط يوجد في أقصى أسفل يمين الشاشة، وحينها، تظهر قائمة طويلة وعلى المستخدم أن يضغط فيها على الإعدادات.

عقب ذلك، ينبغي الانتقال إلى إعدادات الحساب، ثم إلى الصور والفيديو، ووقتئذ يتوجب على المستخدم أن يغير الوضعية من التشغيل التلقائي إلى وضعية “Never Autoplay Videos” وبعدها لن تعود إلى التشغيل التلقائي أبدا.

ويمكن القيام بالعملية على هواتف “أندرويد”، عبر الخطوات نفسها، ولا يوجد سوى اختلاف طفيف، ذلك أن خاصية التشغيل الذاتي تظهر في أعلى قائمة الإعدادات.

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