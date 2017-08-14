 إصابة ابن شقيق رئيس الإمارات بتحطم مروحية للتحالف العربي في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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إصابة ابن شقيق رئيس الإمارات بتحطم مروحية للتحالف العربي في اليمن

إصابة ابن شقيق رئيس الإمارات بتحطم مروحية للتحالف العربي في اليمن
المناطق - الإمارات

أكدت الحكومة الإماراتية أن الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، نجل الأخ الشقيق لرئيس الدولة، من بين المصابين في حادث سقوط مروحية إماراتية تعمل ضمن قوات التحالف العربي باليمن.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت، في الساعات الأولى من السبت الماضي، مقتل أربعة من جنودها “أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني ما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال وزير الثقافة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، اليوم الأحد، إن مجموعة الجنود التي كانت على متن المروحية “كانت تمثل نخبة رائعة من أبناء الإمارات جميعا، ومنهم أبناء من أسرة آل نهيان، وأصيب في الحادث الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الذي ندعو له ولرفاقه المصابين بالشفاء العاجل والتام”.

والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، أحد أحفاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، كما أنه أيضا صهر ولي عهد أبوظبي، حيث عقد قرانه على ابنة الشيخ محمد بن زايد، في شهر أبريل/نيسان الماضي.

 

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