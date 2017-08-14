 مصر.. “انتحاري” يفجر نفسه بالفرافرة دون خسائر ومصادر أمنية تكشف التفاصيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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مصر.. “انتحاري” يفجر نفسه بالفرافرة دون خسائر ومصادر أمنية تكشف التفاصيل

مصر.. “انتحاري” يفجر نفسه بالفرافرة دون خسائر ومصادر أمنية تكشف التفاصيل
ارشيفية
المناطق ـ القاهرة

كشفت مصادر أمنية في محافظة الوادي الجديد عن «فشل خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي في دخول واحة الفرافرة لارتكاب عمل إرهابي».

وقالت المصادر الأمنية وفقا لـ«المصري اليوم»، الاثنين، إن «الخلية حاولت دخول واحة الفرافرة من خلال سيارة نقل مبلغ بسرقتها وعلي متنها 3 إرهابيين، وقوات الشرطة تلقت معلومات عن سرقة السيارة بالكيلو 60 بطريق الفرافرة/ديروط، وتم إعداد الأكمنة وبمجرد اقترابهم من كمين الشرطة قاموا بإطلاق النار، حيث بادلتهم الشرطة إطلاق النار مما تسبب في تفجير انتحاري كان يرتدي حزامًا ناسفًا».

وأضافت المصادر أنه «تم العثور بجوار أشلاء الانتحاري على حقيبة جلدية بها جواز سفر لشخص يدعى (عبدالله م س أ مواليد 99، وكذلك بندقية آلية».

وتواصل القوات جهودها لضبط باقي الخلية الإرهابية في الجبال.

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