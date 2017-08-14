 4 مليارات ريال ينفقها السعوديون على القهوة والشوكولاتة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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4 مليارات ريال ينفقها السعوديون على القهوة والشوكولاتة

4 مليارات ريال ينفقها السعوديون على القهوة والشوكولاتة
المناطق - الرياض

كشف عدد من المختصين أن سوق القهوة والشوكولاتة في السعودية يتطور في المملكة حيث تجاوز القيمة السوقية 4 مليارات ريال خلال عام 2016 في حين أن عدد المصانع المتخصصة في صناعة الشوكولاتة في السعودية، يتجاوز 160 مصنعًا كما أن نمو سوق الشوكولاتة بنسبة 20% مع توقعات بأن تنمو سوق القهوة في عام 2017 بنسبة 50%بالمملكة.

في هذا الشان يقام للسنة الرابعة في مركز الرياض للمعارض معرض للقهوة والشوكولاتة في ديسمبر المقبل بمشاركين أكثر من 240 مشاركًا نظرًا لحجم المشاركات المحلية والدولية الإقبال المتميز وغير المسبوق خلال الدورة الثالثة حيث نجـح في كسب اهتمام الإعلام المحلي والعالمي وأهل الاقتصاد.

وقالت اللجنة المنظمة للمعرض إن المشاركات هذا العام تنوعت بين مشاركات محلية ودولية ورواد أعمال محترفين في مجال القهوة والشوكولاتة، حيث تضمَّنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صناع وتجار الشوكولاتة والقهوة وحقول الضيافة القريبة منهما، ووكلاء العلامات العالمية إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة العالمية في المنطقة.

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