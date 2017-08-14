احم قلبك وحافظ عليه بهذه الأطعمة العشرة .. أبرزها “الشوكولاتة والحمضيات والمكسرات”

يعتبر كبار السن الأكثر عرضة للأزمات القلبية لذلك ذكر موقع health،10 أطعمة صحية تعمل على الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الجلطات والأزمات القلبية وهى:

1:سمك السالمون والماكريل وغيرها من الأسماك الدهنية التى تحتوى على أحماض أوميجا 3، حيث إنها تعمل على الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الجلطات، لذلك ينصح بتناول الأسماك مرتين على الأقل فى الأسبوع

2: دقيق الشوفان، يحتوى الشوفان على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان والتى يمكن أن تخفض الكولسترول وتحمى القلب من الجلطات القلبية

3: أثبتت الدراسات أن التوت والفراولة لهما دور كبير فى حماية القلب من الأزمات والجلطات وذلك وفقًا لدراسة أجريت على النساء اللاتى تتراوح أعمارهن من 25 إلى 42 ويتناولن هذه الفواكه أسبوعيًا

4:الشيكولاتة الداكنة، قد أظهرت الدراسات أن الشيكولاتة تفيد القلب وتحميه من الجلطات والأزمات والسكتة الدماغية حيث أثبتت الدراسات انها تحتوى على الفلافونويدات التى تساعد على ضبط ضغط الدم وعلاج الالتهابات.

5: الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، حيث أثبتت الدراسات أنها تعمل على حماية القلب وتعزيز صحته.

6: الصويا، وهى وسيله جيدة للبروتين نظرًا لاحتوائها على ألياف وفيتامينات ومعادن تعمل على حماية الجسم من الجلطات.

7: الطماطم، تحتوى على نسبة كبيرة من المضادات للأكسدة التى تحمى القلب من الأزمات

8: المكسرات مثل الفستق والفول السودانى واللوز

9:الشاى الأخضر

10: زيت الزيتون