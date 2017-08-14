نزيف الاقتصاد القطري يستمر.. ووتيرة الانحدار تتسارع

استمر نزف الاقتصاد القطري، مع استمرار جمود مساعي التوصل إلى حل للأزمة التي نجمت عن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع إمارة قطر في 5 يونيو 2017.

وأعقبت القطيعة إجراءات اقتصادية ولوجستية من جانب الدول الأربع، ما أدى إلى تضعضع الاقتصاد القطري، وارتفاع التضخم، ونقص العملات. وانخفض مؤشر بورصة قطر أمس بنسبة 0.4%. وأظهرت بيانات أن الصناديق الأجنبية باعت أسهماً قطرية أكثر مما اشترت في السوق.

وقال المدير المساعد لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني كريسجانيس كروستينز أمس إن إجراءات الدول الأربع فاقمت نقص السيولة في البنوك القطرية، مشيراً إلى أن ودائع الكيانات السعودية والإماراتية في البنوك القطرية يتم سحبها تدريجياً.