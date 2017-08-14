 نزيف الاقتصاد القطري يستمر.. ووتيرة الانحدار تتسارع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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نزيف الاقتصاد القطري يستمر.. ووتيرة الانحدار تتسارع

نزيف الاقتصاد القطري يستمر.. ووتيرة الانحدار تتسارع
المناطق - وكالات

استمر نزف الاقتصاد القطري، مع استمرار جمود مساعي التوصل إلى حل للأزمة التي نجمت عن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع إمارة قطر في 5 يونيو 2017.

وأعقبت القطيعة إجراءات اقتصادية ولوجستية من جانب الدول الأربع، ما أدى إلى تضعضع الاقتصاد القطري، وارتفاع التضخم، ونقص العملات. وانخفض مؤشر بورصة قطر أمس بنسبة 0.4%. وأظهرت بيانات أن الصناديق الأجنبية باعت أسهماً قطرية أكثر مما اشترت في السوق.

وقال المدير المساعد لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني كريسجانيس كروستينز أمس إن إجراءات الدول الأربع فاقمت نقص السيولة في البنوك القطرية، مشيراً إلى أن ودائع الكيانات السعودية والإماراتية في البنوك القطرية يتم سحبها تدريجياً.

 

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