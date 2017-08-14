 شاهد.. واقعة غريبة في السوبر الهولندي بسبب تقنية الفيديو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. واقعة غريبة في السوبر الهولندي بسبب تقنية الفيديو

المناطق - وكالات

شهدت مواجهة فينورد روتردام وفيتسيه أرنيهم في كأس السوبر الهولندي، واقعة مثيرة بسبب تقنية الفيديو، حيث تمت عرقلة مهاجم فيتسيه أرنيهم داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها الحكم، وارتدت الكرة ليُحرز فينورد الهدف الثاني، إلا أن اعتراض لاعبي فيتسيه أرنيهم جعل الحكم يلجأ لتقنية الفيديو لحسم الأمر.

وبعد مشاهدة الفيديو عاد الحكم ليلغي هدف فينورد ويحتسب ركلة جزاء، يتعادل منها فيتسيه أرنيهم عن طريق ألكساندر بوتنر، لتنتهى المباراة 1/1 ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

واستطاع فينورد روتردام حسم اللقاء بركلات الترجيح (2/4) ليتوج بالسوبر الهولندي.

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