بالفيديو…انتحار شقيقتين من أعلى برج سكني .. والسبب غريب جدا !

أقدمت شقيقتان أندونيسيتان على الإنتحار بإلقاء نفسيهما من أعلى بُرجٍ سكنيّ؛ بعد أن اكتشفتا أنهما يحبان نفس الرجل. وفقَ ما ذكر ناشطون.

وأظهر مقطع فيديو صادم لحظة انتحار الشقيقتين ، حيث اكتشفت الأخت الكبرى أن شقيقتها تتقاسم معها الحب لنفس الشخص.

وبعد نقاش حادٍ وطويل بين الأختين، ألقت الشقيقة الكبرى نفسها من أعلى البرج، لكن لم تتحمل أختها الصغيرة منظر شقيقتها وهي على الأرض غارقة في دمائها، فقامت برمي نفسها هي الأخرى من نفس المكان أمام حشد كبير من المارة ورجال الشرطة، الذين لم يتمكنوا من إقناعها بالتراجع عن الانتحار.