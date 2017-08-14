يزيد الراجحي يستعرض أسطول سياراته في شارع بفرنسا..مغردون هياط مستفز

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي وهو يستعرض بنوع من التباهي والهياط عدد ضخم من السيارات.

وظهر الراجحي في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، بجانب عدد من الأثرياء العرب وهم يقودون أنواع عديدة من السيارات في شوارع جوان لي باه الفرنسية، ما أدى إلى تجمهر المارة حولهم.

وأثار المقطع رواد مواقع التواصل، حيث أشار مغردون إلى أن مثل هذا الفيديو مستفز.

واعتبر رواد التواصل هذا المقطع نوع من الهياط الذي في غير محله، ناصحين اياه بالبعد عن هذه الأشياء، مراعاة لمشاعر الآخرين.