 توقعات بهطول أمطار رعدية في «7» مناطق بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

توقعات بهطول أمطار رعدية في «7» مناطق بالمملكة يزيد الراجحي يستعرض أسطول سياراته في شارع بفرنسا..مغردون هياط مستفز بالفيديو…انتحار شقيقتين من أعلى برج سكني .. والسبب غريب جدا ! شاهد.. واقعة غريبة في السوبر الهولندي بسبب تقنية الفيديو نزيف الاقتصاد القطري يستمر.. ووتيرة الانحدار تتسارع قاعدة أمريكية غرب الموصل.. تشرف على الحدود وتقطع الطريق على الحرس الثوري الإيراني رئيس تونس: المرأة مساوية للرجل بالإرث ويمكنها الزواج من غير المسلم.. وهذا لا يخالف الدين ! احم قلبك وحافظ عليه بهذه الأطعمة العشرة .. أبرزها “الشوكولاتة والحمضيات والمكسرات” موجة الحر ترفع معاناة الفلسطينيين في مخيمات النزوح جنوب سوريا 4 مليارات ريال ينفقها السعوديون على القهوة والشوكولاتة مصر.. “انتحاري” يفجر نفسه بالفرافرة دون خسائر ومصادر أمنية تكشف التفاصيل إصابة ابن شقيق رئيس الإمارات بتحطم مروحية للتحالف العربي في اليمن

توقعات بهطول أمطار رعدية في «7» مناطق بالمملكة

توقعات بهطول أمطار رعدية في «7» مناطق بالمملكة
المناطق_مكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان تشمل السواحل منها.

كذلك على مرتفعات (عسير ،نجران والباحة) تكون من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي عسير وجازان , وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة وتبوك كما يستمر تأثر السواحل الغربية والشرقية للمملكة بالارتفاع في معدل الرطوبة النسبية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي.

وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>