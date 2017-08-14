 الأمن الإيراني يعتقل عشرات الأحوازيين أثناء إقامة صلاة الجماعة بمدينة السوس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأمن الإيراني يعتقل عشرات الأحوازيين أثناء إقامة صلاة الجماعة بمدينة السوس

الأمن الإيراني يعتقل عشرات الأحوازيين أثناء إقامة صلاة الجماعة بمدينة السوس
المناطق_الرياض

داهمت قوات كبيرة تابعة للأمن الإيراني منطقة الكرخة غرب مدينة السوس واعتقلت عشرات الأحوازيين أثناء إقامتهم صلاة الجماعة واقتادهم إلى مكان مجهول.

قالت مصادر  المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز إن قوات كبيرة تابعة لجهاز المخابرات يرافقها عناصر من الأمن اقتحمت منطقة الكرخة غرب مدينة السوس وقامت باعتقال عشرات الشبان الأحوازيين أثناء تأديتهم صلاة الجماعة.

وحصل المصدر على أسماء 13 شابا من الذين تم أسرهم من قبل قوات الأمن الايراني في هذه العملية وهم :

رياض رزاق الزهيري البالغ من العمر 21 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

جواد هاشم الهاشمي البالغ من العمر 27 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

 حسن غلام الحياوي البالغ من العمر 28 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

حسن الدلفي البالغ من العمر 23 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

حيدرالساري البالغ من العمر 27 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

 ميلاد العفراوي البالغ من العمر 22 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

 يوسف عاصي الخزرجي البالغ من العمر 20 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

ياسر شمخي السيلاوي البالغ من العمر 27 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

سجاد نجم الحائي (النصيري ) يبلغ من العمر 22 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

احمد عيدان ابوعمر الحيدري يسكن في حي الزهيرية غربي الأحواز العاصمة

علي الباوي البالغ من العمر 23 عاما يسكن في حي الثورة غربي الأحواز العاصمة

شاكر طعمه الشريفي يبلغ من العمر 27 عاما يسكن في منطقة العين غربي الأحواز العاصمة

عباس طعمه الشريفي يبلغ من العمر 21 عاما يسكن في منطقة العين غربي الأحواز العاصمة

ووصف شهود عيان كانوا متواجدين في نفس المكان لحظة الاعتقالات أن عناصر الأمن الايراني قاموا بضرب المصلين بالهراوات والعصي واقتادوهم إلى سياراتهم.

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