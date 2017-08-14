 مسؤول رياضي يكشف عن قرارات مهمة تخص أبطال آسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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مسؤول رياضي يكشف عن قرارات مهمة تخص أبطال آسيا

مسؤول رياضي يكشف عن قرارات مهمة تخص أبطال آسيا
المناطق_الرياض

أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن الاتحاد الآسيوي للعبة سمح لكل ناد مشارك بربع نهائي دوري أبطال آسيا، تغيير أو إضافة 5 لاعبين، فضلاً عن 3 لاعبين آخرين بسبب الإصابة، قبل أسبوع من موعد المباريات.

وفي سياق متصل، لم يحدد حتى الآن ملعب مباراة الأهلي السعودي وبيروزي الإيراني حتى الآن، علماً بانها ستقام 22 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن ينطلق ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 21 أغسطس الجاري، بمواجهة العين الإماراتي والهلال السعودي على إستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

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