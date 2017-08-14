 الحوثي وأعوانه يعرقلون مغادرة آلاف الحجاج اليمنيين إلى المشاعر المقدسة ‏ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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الحوثي وأعوانه يعرقلون مغادرة آلاف الحجاج اليمنيين إلى المشاعر المقدسة ‏

الحوثي وأعوانه يعرقلون مغادرة آلاف الحجاج اليمنيين إلى المشاعر المقدسة ‏
المناطق_وكالات

أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن ميليشيا الانقلابيين عرقلت مغادرة آلاف الحجاج ‏في مناطق سيطرتهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام.‏

وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش أن الميليشيا احتجزت جوازات ‏سفر أكثر من ألفي حاج وعرقلت مغادرة مئات آخرين.‏

‏ وأشار الرباش في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن نقاط تفتيش تابعة ‏للميليشيا الانقلابية صادرت جوازات الكثير من الحجاج وعرقلت مغادرة آخرين الأمر الذي ‏تسبب في إرباك جدول عملية التفويج في منفذ الوديعة التابع لمحافظة حضرموت.‏

ودان المسوؤل اليمني الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الانقلابيين تجاه الحجاج.‏

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